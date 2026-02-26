Priča o Ferrariju priča je o Formuli 1: 'Niti jedna utrka ne može bez crvene boje'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'TO JE ČAROBNO' /

Svjetski cirkus Formule 1 samo što nije počeo, a nova pravila donose napete utrke. Prva je ona u Australiji 8. ožujka. U RTL-ovom odbrojavanju red je došao na najpoznatiju momčad na svijetu - talijanski Ferrari.

Foto: Křenek Jiří/profimedia.com/Profimedia

Njihov novi bolid već je postao glavna tema, ali još veću pozornost privlači vozačka postava - za mnoge najbolji vozač svih vremena Lewis Hamilton i nevjerojatno brzi Charles Leclerc koji lovi svoj prvi naslov. Pogledajte prilog Nikoline Matošević.