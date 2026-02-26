Razbijena farmaceutska mafija, Hrvatska sudjelovala u akciji: Pronađeni tajni laboratoriji

ILEGALNI LIJEKOVI I DOPING /

U velikoj policijskoj akciji provedenoj u 30 europskih zemalja među kojima je i hrvatska policija, zaplijenjeni su nezakoniti lijekovi i dopinške tvari vrijedne 33 milijuna eura.

Kaznene prijave podnesene su protiv čak 3354 osobe. Akciju je koordinirao Europol, a sudjelovao je i Frontex, Europski ured za borbu protiv prijevara, Interpol i još nekoliko svjetskih agencija.

Provedene su istrage protiv 43 organizirane kriminalne skupine, zatvoreno pet tajnih laboratorija i 10 pogona za proizvodnju, a ugašeno je i 66 mrežnih stranica. Širenje kanala za trgovinu na internetu, osobito putem nezakonitih mrežnih stranica, i dalje je veliki izazov za njihovo suzbijanje te predstavljaju rizik za javno zdravlje, poručuju iz policije.