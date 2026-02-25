Njihov je slogan čast, dužnost i domovina: Bili smo na slavlju Počasno-zaštitne bojne

26. OBLJETNICA /

Pripadnici jedne od najelitnijih postrojbi u Hrvatskoj slave svoj dan. U vojarni na zagrebačkom Tuškancu obilježena je 26. obljetnica ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne.

Svečano postrojeni pred onim kojeg čuvaju i pred kojim odgovaraju. Njihov slogan je čast, dužnost, domovina, ali više je to, reći će pripadnici Počasno-zaštitne bojne, i od slogana i od riječi. To je obveza.

"Tradicija sama po sebi nije dovoljna, ona vas obvezuje da morate dalje razvijati svoje sposobnosti", kazao je general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Često su oni prvi koje ugledaju strani državnici kad dolaze u Hrvatsku.

"Davati počasno ceremonijalne radnje u počasnom stroju ispred najviših stranih i domaćih uzvanika, biti zrcalo u prvom kontaktu i predstavljati oružane snage Republike Hrvatske neiscrpan su izvor motiva te ćemo uvijek ustrajati u tome", kazao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.

Trideset i dvoje pripadnika Počasno-zaštitne bojne danas je odlikovao predsjednik Milanović.

"Osobno mi to puno znači. Puno znači i mojoj obitelji koja mi daje doprinos u mom radu, djelovanju, trudu i zalaganju. Također ovo je nekakav doprinos i djelatnicima s kojima radim jer moj se rad ne bi vidio bez njih", kazao je Marjan Žagar, zapovjednik Posadne satnije na Brijunima. Više doznajte u prilogu Ružice Đukić.