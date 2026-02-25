Počelo suđenje bivšem šefu JANAF-a: 'Optužnica je lažna! Časni sude, nisam kriv'

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje bivšem šefu JANAF-a Draganu Kovačeviću, kojeg USKOK tereti za seriju zlouporaba i primanje mita.

Kovačević je uhićen još u rujnu 2020., a na optuženičku klupu sjeda tek danas. Njega se s poduzetnikom Krešom Petekom, Vladom Zorićem, Damirom Vrbancem iz JANAF-a, kao i još trojicom poduzetnika povezuje s namještanjem poslova s JANAF-om.

'Ne razumijem optužnicu'

I sam Kovačević je u nekoliko navrata komentirao kako želi da proces krene što prije, no to se nije dogodilo jer je stalno pokušavao srušiti USKOK-ove optužbe

Kovačević je u sudnici izjavio da ne razumije optužnicu. "Lažna je, izmišljena, tendeciozna i ne mogu se osjećati krivim. Časni sude, nisam kriv".