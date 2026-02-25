FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MITO I ZLOUPORABA /

Počelo suđenje bivšem šefu JANAF-a: 'Optužnica je lažna! Časni sude, nisam kriv'

Kovačević je u sudnici izjavio da ne razumije optužnicu

25.2.2026.
13:29
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje bivšem šefu JANAF-a Draganu Kovačeviću, kojeg USKOK tereti za seriju zlouporaba i primanje mita. 

Kovačević je uhićen još u rujnu 2020., a na optuženičku klupu sjeda tek danas. Njega se s poduzetnikom Krešom Petekom, Vladom Zorićem, Damirom Vrbancem iz JANAF-a, kao i još trojicom poduzetnika povezuje s namještanjem poslova s JANAF-om.

'Ne razumijem optužnicu' 

I sam Kovačević je u nekoliko navrata komentirao kako želi da proces krene što prije, no to se nije dogodilo jer je stalno pokušavao srušiti USKOK-ove optužbe

Kovačević je u sudnici izjavio da ne razumije optužnicu. "Lažna je, izmišljena, tendeciozna i ne mogu se osjećati krivim. Časni sude, nisam kriv".

JanafDragan Kovacevic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx