Doznajemo što je Matija Posavec rekao o optužbama za primanje mita i nezakonito zapošljavanje

Na Županijskom sudu u Zagrebu jutros se nastavlja suđenje međimurskom županu Matiji Posavcu, optuženom za primanje mita i nezakonito zapošljavanje.

Posavec se izjasnio kako se ne osjeća krivim ni za jedno djelo koje mu se stavlja na teret.

Podsjetimo, USKOK je u svibnju 2022. godine podigao optužnicu protiv međimurskog župana kojega tereti za zlouporabu ovlasti i primanje 10.000 kuna mita kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (ŽUC).

Detalji optužnice

U optužnici stoji da je Kobalu istjecao mandat u srpnju 2021. te da je, znajući da Posavec ima veliki utjecaj na donošenje odluka u županijskoj Skupštini u tijeku predizborne kampanje za lokalne izbore, od njega zatražio da mu u slučaju ponovnog izbora za župana osigura novo imenovanje u upravno vijeće ŽUC-a.

Nakon što je ponovno izabran na čelno mjesto u županiji Posavec je, po tvrdnjama Uskoka, iskoristio to što vijećnici njegove kandidacijske liste imaju većinu u Skupštini i Odboru za izbor i imenovanja pa je na dnevni red skupštinske sjednice uvrstio Kobalov zahtjev što je rezultiralo imenovanjem koje je tražio.

Posavec je optužen i da je, koristeći autoritet župana, od međimurskog pročelnika Milorada Novkovića zatražio da u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove zaposli nećakinju svoje poznanice, na radnom mjestu koje bi bilo adekvatno njenoj stručnoj spremi sveučilišnog ili stručnog prvostupnika javne uprave, iako nije bilo sistematizirano nijedno takvo radno mjesto.

Ponovno postao župan

Tužiteljstvo tvrdi da je Novković na županov zahtjev izmijenio pravilnik o sistematizaciji te raspisao javni natječaj kako bi najbolji rezultat ostvarila nećakinja Posavčeve poznanice koja je i dobila taj posao.

Posavca terete i da je pomogao pri zapošljavanju još jedne osobe u županijskom Upravnom odjelu za opću upravu, iako po broju bodova na testiranju nije zadovoljila ni ostvarila pravo izlaska na intervju.

U rujnu 2021. Posavec je priznao krivnju te podnio ostavku na mjesto župana, no potom je pobijedio na raspisanim izvanrednim izborima i ponovno postao međimurski župan.

