Sprema li se velika koalicija na ljevici? Bauk odgovorio na pitanje o Milanoviću na izborima

Iako su redovni parlamentarni izbori udaljeni više od dvije godine, SDP je ovog vikenda na konvenciji jasno dao do znanja da već započinje okupljanje saveznika. Uz stranačko vodstvo, na skupu su sudjelovali predstavnici platforme Možemo, kao i niz manjih lijevih i građanskih stranaka, među njima IDS i Nezavisna platforma Sjever.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako je trenutak za konsolidaciju oporbe upravo sada. “Kad ako ne sada, tko će ako ne mi,” rekao je Hajdaš Dončić.

SDP i Možemo već su zajedno nastupili na lokalnim izborima u Zagrebu, a sada se dvije političke opcije pripremaju i za moguću koaliciju na nacionalnoj razini. Čelnik Možemo, Tomislav Tomašević, otvoreno je poručio kako vjeruje u zajednički izlazak na parlamentarne izbore.

“Vjerujem da ćemo zajedno izaći na parlamentarne izbore kako bismo maknuli HDZ s vlasti,” rekao je Tomašević, uz pljesak okupljenih. Sličnu poruku poslala je i Sandra Benčić, istaknuvši kako je na konvenciji potvrđena ambicija osvajanja vlasti 2028. godine, iako će se konkretni dogovori definirati u razdoblju pred same izbore.

IDS: Nećemo s HDZ-om, glasali smo ponekad, za dobar zakon

Uz SDP i Možemo, na konvenciji su sudjelovale i Anka Mrak Taritaš, Dalija Orešković te Marijana Puljak, koje su na prošlim parlamentarnim izborima ušle u Sabor na listama SDP-a i partnerskih stranaka.

Dalija Orešković naglasila je potrebu stvaranja široke lijevo-građanske fronte. “Bilo bi dobro napraviti široku frontu lijevo-građanskih stranaka s jasnom porukom da neće biti političkog pretrčavanja. Kako će se sve posložiti, bit će zajednička odluka o tome kako maksimizirati učinak,” poručila je.

Marijana Puljak iz Centra također je pozvala na zajedništvo. “Trebamo ići zajedno, svi, kako bismo pobijedili,” rekla je.

Na SDP-ovom skupu bili su i predstavnici IDS-a i Nezavisne platforme Sjever, unatoč nedavnim kritikama dijela oporbe zbog njihovog taktiziranja prilikom glasanja o državnom proračunu.

Podpredsjednica IDS-a Dorotea Pešić Bukovac kaže: “Nama je opcija suradnja sa svim lijevim strankama. Nećemo s HDZ-om. Glasali smo ponekad za dobar zakon.” Matija Posavec iz Nezavisne platforme Sjever istaknuo je tri ključna pitanja za budućnost oporbene suradnje. “Treba biti siguran koliko će biti čvrst savez s Možemo, drugo je kako će se postaviti Zoran Milanović, koji ima osobnost, karizmu i lider je oporbe, i treće, hoće li biti snage da se okupi centar,” rekao je Posavec.

Ima li mjesta za novi Milanovićev angažman?

Neslužbeno se i dalje nagađa o potezima koje bi mogao povući predsjednik Zoran Milanović. Na prošlim parlamentarnim izborima želio je biti SDP-ov kandidat za premijera, a u međuvremenu je osvojio novi, ujedno i posljednji predsjednički mandat. Prije osam mjeseci izjavio je kako se više ne namjerava kandidirati ni za jednu političku funkciju.

“Više neću biti kandidat za predsjednika niti za bilo što u politici,” rekao je tada Milanović.

Na pitanje očekuje li angažman Milanovića na parlamentarnim izborima s nezavisnom listom, SDP-ov Arsen Bauk kaže:

"Svaki moj odgovor na to pitanje bi skrenuo fokus s naše veličanstvene konvencije u subotu. Ovako kako ste postavili pitanje, ne, ne očekujem izlazak Milanovića s nezavisnom listom." Na dodatno pitanje, je li moguće da se Milanović pojavi na listi SDP-a Bauk je znakovito ponovio frazu kako bi njegov odgovor na to pitanje skrenuo fokus sa SDP-ove konvencije.

Koja je, pak, pokazala mogući smjer okrupnjavanja ljevice za izbore. Do kojih je ipak još dugih dvije i pol godine.