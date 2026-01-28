FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIKAKO SE ČUT /

Sad je i 'službeno'! Veza Plenkovića i Milanovića je slaba, a postoji i šum u komunikaciji

Za nesvakidašnju vijest dana pobrinuli se premijer Plenković i predsjednik Milanović. Premijer je preko posrednika sinoć pokušao stupiti u kontakt s predsjednikom, ali bez uspjeha. Probao je Plenković i jutros izravno - ali Milanović kaže - nije se mogao javiti.

Veza je uspostavljena poslijepodne pa su odbili Trumpov poziv u Odbor za mir. O šumu u komunikaciji dva čelna čovjeka države više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.1.2026.
20:11
Ana Mlinarić
Andrej PlenkovićZoran MilanovićKomunikacijaOdbor Za Mir
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx