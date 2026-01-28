Sad je i 'službeno'! Veza Plenkovića i Milanovića je slaba, a postoji i šum u komunikaciji

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIKAKO SE ČUT /

Za nesvakidašnju vijest dana pobrinuli se premijer Plenković i predsjednik Milanović. Premijer je preko posrednika sinoć pokušao stupiti u kontakt s predsjednikom, ali bez uspjeha. Probao je Plenković i jutros izravno - ali Milanović kaže - nije se mogao javiti.

Veza je uspostavljena poslijepodne pa su odbili Trumpov poziv u Odbor za mir. O šumu u komunikaciji dva čelna čovjeka države više u prilogu...