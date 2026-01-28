Koliko će rukometaši daleko? Mario i Ana rekli su ono o čemu mnogi šute: 'Teško ako...'

Nakon moćne pobjede protiv Slovenije, hrvatski rukometaši nemaju vremena za odmor. U 18 sati čeka ih "finale prije polufinala" protiv Mađarske, koja nema šanse za prolaz.

Da nam slijedi prava borba Mađari su dokazali neočekivanim remijem protiv favorita skupine Švedske. Napeto je bilo kroz cijelu utakmicu, a Mađarska je izdržala pritisak do samoga kraja.

Imperativ je pobjeda jer je situacija u skupini iznimno napeta. Presuditi može svaki gol, no unatoč velikom riziku, optimizam vlada i među navijačima i igračima.

Koliko daleko mogu naši rukometaši?

Pitali samo i vas: "Koliko daleko mogu naši rukometaši?"

Evo nekih do vaših odgovora:

"Uz suce, koji na očigled svih sude u korist Skandinavaca, teško ćemo do kraja...", kaže Ana Ljubičić. "Do polufinala sigurno. A vrlo moguće i do finala. Dečki igraju borbeno i srčano s izbornikom", komentirala je Draženka Žibrat.

"Do finala, nadam se!", kaže Sanja Bašković. "Po viđenom do sada, na prvenstvu svako svakoga može pobijediti. Uz dozu sreće možemo bit prvaci", rekao je Željko Horvat.

"S ovakvom borbenom i požrtvovnom igrom kao iz zadnje utakmice, Hrvatska može do kraja!", komentirala je Ksenija Maksimović. "Teško dalje od polufinala s obzirom na pristrano suđenje, a i pravilo brzog centra nas ubija", rekao je Mario Honda.