Jučer rivali, danas saveznici: Hrvatska može već u ranijem terminu osigurati polufinale!

Jučer rivali, danas saveznici: Hrvatska može već u ranijem terminu osigurati polufinale!
Foto: Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo od 15:30 putem portala Net.hr

28.1.2026.
15:14
Sportski.net
Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Rukometni dan u drugoj fazi Europskog prvenstva donosi ključne susrete za plasman u polufinale. Prvi na rasporedu je dvoboj Slovenija – Island, koji počinje u 15:30, a prijenos je dostupan ekskluzivno na platformi VOYO.

Europsko prvenstvo u rukometu
28.01-2026
15:30
0
Slovenija
 
:
0
Island
 

Hrvatska će od 18:00 igrati protiv Mađarske, susret koji može odlučiti izravno o putniku među četiri najbolje momčadi kontinenta. Ipak, naša reprezentacija već sada može računati na određene kombinacije rezultata u prethodnoj utakmici Slovenija – Island kako bi si osigurala prolazak, čak i u slučaju poraza od Mađara.

Ako Slovenija pobijedi Island, Hrvatska prolazi dalje zahvaljujući jučerašnjem trijumfu i povoljnim ishodima ostalih utakmica. U tom scenariju, Hrvatska i Slovenija imali bi po šest bodova, ali zbog međusobnog ogleda prednost ide našoj reprezentaciji, dok Island ostaje na pet bodova. Završetak susreta Švedska – Švicarska (20:30) tada bi brinuo samo Slovence.

U slučaju remija Slovenije i Islanda,  Hrvatska i dalje može proći s porazom od Mađarske, no pod uvjetom da Švedska i Švicarska ne remiziraju. U suprotnom, Švedska i Island zauzimaju bolje pozicije u mini-tablici triju reprezentacija s po šest bodova, jer Hrvatska ima najlošiju gol-razliku u međusobnim ogledima.

Island je u ovom trenutku u najboljoj situaciji jer svoju sudbinu drži u vlastitim rukama. Pobjeda nad Slovenijom osigurava im plasman u polufinale, a tada najveću neizvjesnost osjećaju Šveđani.

Jedno je sigurno: pobjeda Hrvatske protiv Mađarske u 18:00 ključna je za direktan plasman među četiri najbolje momčadi, a domaćin turnira, bez obzira na ishod susreta Švedska – Švicarska, neće moći do top četiri ako naši igrači odrade svoj posao.

<iframe id="sofa-standings-embed-4106-75643" src="https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/4106/season/75643/standings/EHF%20Euro%202026%2C%20Main%20Round%2C%20Group%20II?widgetTitle=EHF%20Euro%202026%2C%20Main%20Round%2C%20Group%20II&showCompetitionLogo=true" style=height:511px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

 

    <div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif;text-align:left">

      Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/handball/tournament/international/european-championship-main-round-group-ii/160#id:75643">Sofascore</a>

    </div>

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci će od njega imati noćne more: Mandić brani nemoguće

Jučer rivali, danas saveznici: Hrvatska može već u ranijem terminu osigurati polufinale!