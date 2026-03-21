Nitko ne priča o Modriću: Pogledajte zašto žele ‘klonirati’ Nikolu Vlašića

Nikola Vlašić ponovno je bio među zapaženijima u dresu Torina, iako je njegova momčad poražena 2:3 od Milana u Serie A. Hrvatski veznjak u 83. minuti sigurno je realizirao kazneni udarac i postavio konačan rezultat susreta.

Kapetanu Torina to je sedmi prvenstveni pogodak ove sezone, uz još jedan u Kupu i pet asistencija. No, nije se istaknuo samo golom već je bio jedan od najaktivnijih igrača na terenu, sudjelovao u organizaciji igre i stvaranju prilika.

Talijanski mediji oduševljeni su njegovim nastupom. Portal Toro News u naslovu je poručio “Klonirajte Vlašića”, ističući njegovu energiju, osvajanje lopti i doprinos kod izjednačujućeg gola. I Football Italia ga je izdvojio kao najboljeg pojedinca Torina, naglasivši njegovu kompletnu i vrlo dojmljivu izvedbu.

