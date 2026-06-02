Preokret na suđenju Banožiću: Pojavili se novi svjedoci! 'Obitelj zaslužuje znati istinu'

Na Općinski sud u Vinkovcima Mario Banožić stigao je s novim je odvjetničkim timom, ušao je u sudnicu te sjeo pred sudsko vijeće, no svoju obranu ni danas nije iznio.

"Smatram potrebnim da obrana nakon što je ponovno izvršila uvid u kompletan spis stavi svoje dokazne prijedloge o kojima smatramo potrebnim da vijeće donese odluku prije iznošenje obrane Marija Banožića", kaže Marijana Tomić, odvjetnica Marija Banožića.

Obrana je zatražila uvid u situacijski plan i sve fotografije prometne nesreće koje nisu mogli vidjeti, a što je tvrde, kršenje prava na pravično suđenje.

"Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće kao i s fotografijama", kaže Marijana Tomić.

Novi svjedoci obrane

Zatraženo je i ispitivanje svjedoka koji su bili na mjestu događaja i zvali službu 112, a sudsko vijeće ih u dosadašnjem postupku nije saslušalo.

"Nisu izmišljeni svjedoci obrane koje je Banožić nakon dvije godine odlučio dovesti na sud da pričaju neku bajku o tome što su oni vidjeli na mjestu događaja, svjedoci Biljana i Mario Skokić su svjedoci koji su očevici same prometne nesreće", kaže Marijana Tomić.

Predloženo je i svjedočenje vještaka toksikologa o utjecaju alkohola u krvi pokojnog Gorana Šarića na sigurnu vožnju.

"Toksikolog je utvrdio da se pri koncentraciji alkohola od 2,06 osoba nalazi u apsolutno pijanom stanju, sposobnost takve osobe za sigurnu vožnju je nikakva", kaže Marijana Tomić.

Obrana traži novo vještačenje

Obrana traži rekonstrukciju događaja i novo prometno vještačenje jer postojeće smatra nepotpunim, nejasnim i proturječnim.

"I obitelj pokojnika i obitelj okrivljenika zaslužuju znati istinu, ajmo utvrditi istinu što se doista dogodilo", kaže Marijana Tomić.

Optužba smatra da je u provedenom postupku utvrđeno što se dogodilo te se protivi dokaznim prijedlozima obrane.

"Smatram da je činjenično stanje u dovoljnoj mjeri utvrđeno te da su dokazni prijedlozi usmjereni isključivo ka odugovlačenju kaznenog postupka", kaže Branka Obrovac, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima.

Banožić nije iznosio obranu

Sudsko vijeće ipak je prihvatilo niz prijedloga Banožićeve obrane, pa će saslušati svjedočenje bračnog para koji je bio na mjestu događaja, a pribavit će i traženi situacijski plan i sve fotografije prometne nesreće.

"Odbija se dokazni prijedlog za toksikološko vještačenje s obzirom na to da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno-sudsko-medicinsko vještačenje", kaže Davorka Rukavina, predsjednica sudskog vijeća.

Bivši ministar obrane ni danas nije iznio svoju obranu. Sud je prihvatio dio prijedloga obrane, pa će se postupak nastaviti izvođenjem novih dokaza. Novo ročište zakazano je za 1. srpnja.