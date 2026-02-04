Banožić se u sudnici susreo sa suprugom pokojnog Gorana Šarića: 'Ni sućut nije izrazio'

KLOBNA PROMETNA /

U sudnicu Općinskog suda u Vinkovcima Mario Banožić ušao je dobro raspoložen, a njegova obrana na početku ročišta predložila je saslušanje svjedoka za koje tvrdi da imaju važna saznanja o prometnoj nesreći. No čitanju njihovih iskaza na raspravi usprotivilo se tužiteljstvo.

"Ovo je jako bitno, kolegice, vi tvrdite da je bilo pretjecanja i da je započeo pretjecanje, mi imamo dva ključna svjedoka koji tvrde da nije bilo pretjecanja", kaže Ksenija Vržina, odvjetnica Marija Banožića.

Potom je obrana sudu priložila zapisnik razgovora sa svjedocima i predložila njihovo ispitivanje, a u sudnicu je ušla supruga u prometnoj nesreći smrtno stradalog Gorana Šarića. Kazala je kako je sve što se događa jako stresno za cijelu obitelj. Više pogledajte u prilogu Bojana Uranjeka