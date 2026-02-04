Pitali smo vas tko je najviše profitirao od 'afere doček', evo što ste poručili

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UZAVRELA TEMA /

Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a, potvrdili su za RTL Danas iz Zagrebačkog holdinga.

Podružnica Čistoća je, naime, nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije pružila usluge čišćenja središnjeg Trga u toj vrijednosti. Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Što mislite tko je najviše profitirao iz "afere doček"?