UZAVRELA TEMA /

Pitali smo vas tko je najviše profitirao od 'afere doček', evo što ste poručili

Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a, potvrdili su za RTL Danas iz Zagrebačkog holdinga.

Podružnica Čistoća je, naime, nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije pružila usluge čišćenja središnjeg Trga u toj vrijednosti. Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Što mislite tko je najviše profitirao iz "afere doček"?

4.2.2026.
17:07
RTL Danas
