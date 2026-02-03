Načelnik postaje uhićen zbog 4000 eura, odvjetnik: 'Šokiran je'

BEZ ISTRAŽNOG ZATVORA /

Granična postaja Bajakovo ostala je bez prvog čovjeka, koji je na tom mjestu bio posljednjih 14 godina. Načelnik Luka Domaćinović suspendiran je pa za njega ne traže istražni zatvor.

USKOK ga sumnjiči da je od prosinca 2024. do studenog 2025. u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i u dane vikenda, a bio je kod kuće - znajući da se za taj rad plaća uvećava. USKOK sumnja i da je raspored rada prepravljao. Na osnovu svega toga pribavio si je gotovo četiri tisuće eura.

O ovom slučaju razgovarali smo s odvjetnikom osumnjičenog, Davorom Ćavarom