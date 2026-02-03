Plenkoviću stiže račun nakon dočeka rukometaša: Poznato što će Tomašević prvo naplatiti

UVJERITE SE SAMI /
Tomašević potezom dokazao da mu je stalo do Zagreba: Na Trgu osvanula znakovita poruka
Deseci tisuća ljudi u ponedjeljak navečer su na zagrebačkom Trgu bana Jelačića dočekali brončane hrvatske rukometaše.
Dok su se lomila koplja između Grada i Vlade oko organizacije dočeka i nastupa Marka Perkovića Thompsona, on je s igračima usred Zagreba pjevao i slavio. Doduše, ne Bojnu Čavoglave i sporni pozdrav, ali da stihove 'partija mi sudi'.
Vlada još ne zna koliko će doček koštati. Thompson je pjevao besplatno, a prvi račun koji će Grad Zagreb ispostaviti Vladi bit će onaj za čišćenje.
