Plenkoviću stiže račun nakon dočeka rukometaša: Poznato što će Tomašević prvo naplatiti

SPEKTAKL USRED ZAGREBA /

Deseci tisuća ljudi u ponedjeljak navečer su na zagrebačkom Trgu bana Jelačića dočekali brončane hrvatske rukometaše.

Dok su se lomila koplja između Grada i Vlade oko organizacije dočeka i nastupa Marka Perkovića Thompsona, on je s igračima usred Zagreba pjevao i slavio. Doduše, ne Bojnu Čavoglave i sporni pozdrav, ali da stihove 'partija mi sudi'.

Vlada još ne zna koliko će doček koštati. Thompson je pjevao besplatno, a prvi račun koji će Grad Zagreb ispostaviti Vladi bit će onaj za čišćenje.

