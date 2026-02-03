Zabrinjavajući trend kod Hrvata, odvjetnik: 'To je onaj najgori dio...'

I "uzimam" i "zbogom" lani su izgovoreni više puta nego u 2024. godini. Počinju u crkvi ili kod matičara, ali cvijeće ne cvjeta dugo. Takvoj praksi svjedoči i velečasni Željko Lovrić, župnik Župe sv. Leopolda Mandića u Zagrebu:

"Kao što je statistika na prosjeku grada i države, tako je i kod nas u župi. Prosjek je autentičan. Ono što je zabrinjavajuće je to što ima s vremenom sve više rastavljenih i to što nas čini žalosnim zbog sudbine onih koji su se prestali voljeti", kaže župnik Lovrić.

Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, lani su sklopljena 19.234 braka, oko dvije tisuće više nego godinu prije. Razvoda je bilo 188 više.

Zašto se mladi ne odlučuju za brak?

Odvjetnik Tomislav Beloša objašnjava: "Sve manje mladih ljudi se odlučuje za brak poučeni lošim iskustvom i trendovima sa zapada. Tradicionalni brakovi kakve su imali naše bake i djedov više ne postoje, danas se lako ulazi u brak i još lakše izlaze."

Ali brojnima je lani bio bitan i formular onaj za razvod.

"Posljednje tri godine u mojoj župi postoji stručna psihološka pomoć, je to nadilazi moje sposobnosti, jer ja ne znam zašto je tko koga ostavio iznenadnom ili prevarom mnogi su razlozi", kaže župnik Lovrić.

A kako psihologinja Andreja Kostelić Martić objašnjava, razlozi s kojima parovi najčešće kucaju na ova vrata su sljedeći:

"Više se ne želi toliko dugo patiti u nekom braku, a drugi faktor je, imamo ekonomske krize i inflaciju zadnjih godina i parovi koji su patili zbog financijskih razloga to je ubrzalo krah."

Tako se rasprave iz četiri zida sve češće sele u sudnice.

Odvjetnik Beloša kaže: "Kad imaju maloljetnu djecu, kada i je razvod sporazum, onda procedura traje godinu dana. Ono što je zabrinjavajuće, sve češće nam se događaju razvodi po koji traju tri ili više godina što znači da su tu maloljetna djeca i to je onaj najgori dio."

Brakovi sve lakše pucaju, a brojke razvoda sve brže rastu.