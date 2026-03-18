Jak vjetar srušio gondolu: Objavljena snimka kako se kotrlja u ponor

Gondola se srušila u ponor u švicarskom skijalištu Titlis u srijedu ujutro oko 11 sati. Ozlijeđena je najmanje jedna osoba. U tijeku je spasilačka akcija u kojoj sudjeluje i helikopter. Novinar portala 20Minuten snimio je dramatičan video na kojem se vidi gondola kako se nekontrolirano kotrlja niz brijeg te spasioce kako oživljavaju jednu osobu.

Vjeruje se da je nesreću uzrokovao jak vjetar. Žičara Titlis Xpress Trübsee-Stand trenutačno je zatvorena zbog jakog vjetra. Ima kapacitet od 2400 osoba na sat. Riječ je o skijalištu u središnjoj Švicarskoj s ukupno 82 kilometara staza.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Jedan skijaš ispričao je za švicarske medije da se zamalo ukrcao na gondolu koja je pala u ponor. No, njegov je otac želio pričekati drugu pa su se ukrcali kasnije.

"Bilo je jako vjetrovito. Bilo nas je četvero u gondoli", ispričao je svjedok koji je tijekom razgovora za 20 Minuten i dalje bio zaglavljen unutra.

"Treslo se, sajla je nakratko popustila, a onda je žičara stala", dodao je.

Švicarska policija najavila je izjavu za medije u 15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos na Aveniji Bologne, letjeli dijelovi automobila: 'Čula sam bum i sve je stalo'