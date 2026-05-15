KRV NIJE VODA

Donald Trump i njegova unuka osim slavnog prezimena dijele još jednu strast
Za sada je golf njezina najveća poveznica s interesima djeda, a izvori bliski tinejdžerici tvrde da sport shvaća vrlo ozbiljno

Najstarija unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) krenula je njegovim stopama, barem djelomično. Kai Trump (19), kći Donalda Trumpa Jr. (48) i njegove bivše supruge Vanesse Trump završava školovanje u školi The Benjamin School na Floridi, a na jesen odlazi na University of Miami, gdje će igrati za sveučilišnu golfsku ekipu.

Kako navodi isti izvor, predsjednikova unuka “odrasla je uz golf”, a poznato je da je i sam Donald Trump strastveni golfer te vlasnik gotovo 20 golfskih terena diljem svijeta. Nakon preseljenja iz New Yorka na Floridu s 13 godina, Kai je, tvrde bliski izvori, dodatno napredovala u tom sportu i imala priliku učiti od poznatih golfera koji redovito igraju na Trumpovim terenima, piše PEOPLE.

Dodatna prednost za nju bit će i to što će živjeti blizu golf resorta Trump National Doral Miami te nedaleko od obiteljskog doma. Kai je početkom godine gostovala u podcastu Impaulsive Logana Paula (30), gdje je otkrila kako se “nikada” ne planira baviti politikom. Za sada je golf njezina najveća poveznica s interesima djeda, a izvori bliski tinejdžerici tvrde da sport shvaća vrlo ozbiljno.

S golfom je povezuje i veza njezine majke Vanesse s profesionalnim golferom Tigerom Woodsom (50). Vanessa i Tiger svoju su vezu potvrdili u ožujku 2025., a PEOPLE je tada objavio kako su nekoliko mjeseci prije toga bili u tajnoj vezi. Tigerov 17-godišnji sin Charlie Woods također je talentirani golfer i pohađa istu školu kao Kai, no od 2027. mogli bi postati sportski rivali jer je Charlie najavio da će igrati golf za Florida State University.

