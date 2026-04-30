Sve je bilo spremno, pa odjednom - stop! Donald Trump Jr. odgodio vjenčanje

Najstariji sin američkog predsjednika Donald Trump Jr. i pripadnica visokog društva iz Palm Beacha, model i filantropkinja Bettina Anderson odgodili su vjenčanje piše Page Six.

I premda su posljednjih mjeseci djelovali kao da žure prema oltaru jer su već organizirali djevojačku večer i 'bridal shower' na imanju Mar-a-Lago na Floridi, a navodno su razmatrali i mogućnost vjenčanja u Bijeloj kući - sad su ipak odlučili vjenčanje staviti na čekanje.

Rat i politika kao razlog odgode

Razlog je, tvrde upućeni, osjetljiv politički trenutak. Donald Trump je i dalje u pregovorima s Iranom te se rat "odugovlači" dulje nego što su oni očekivali.

“Svjesni su da raskošno vjenčanje dok ljudi ginu, ne bi bilo dobro prihvaćeno u javnosti”, rekao je izvor.

Ljubav nije upitna, ali tajming jest

Unatoč tome, Trump Jr. ne skriva koliko mu je stalo do svoje nove zaručnice.

“Don je u potpunosti podržao djevojačku večer i sve pripreme. Želi da svi znaju koliko voli Bettinu i da planiraju brak. No oboje žele biti sigurni da je tajming politički prikladan prije nego što odrede točan datum", dodaje izvor.

Veza nakon prekida i braka

Podsjetimo, Donald Trump mlađi (48) i Bettina Anderson (35) u vezi su od 2023. godine. Zaručili su se početkom 2024. godine.

Prije Betinne Trump mlađi je bio zaručen za Kimberly Guilfoyle, bivšom voditeljicom Fox Newsa, tužiteljicom i vatrenom zagovornicom Trumpove politike.

U braku s manekenkom Vanessom Haydon proveo je 13 godina i dobio petero djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov ministar opravdao američki napad na Iran: 'Imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'