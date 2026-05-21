Usred velikih afera: Zlatko Mateša podnio ostavku na mjestu predsjednika HOO-a!

Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjestu predsjednika HOO-a. Hrvatski olimpijski odbor objavio je izvanredno priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me dosad birali na časnu dužnost čelnika HOO-a. Ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.

Hrvatski sport, naši sportaši i građani zaslužuju sustav u kojem će povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve – od najmanjih do najvećih saveza, bez iznimke. Upravo zato smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima.

Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.

Iako sam svoju dužnost tijekom mandata obnašao vodeći se isključivo interesom hrvatskog sporta, vjerujem kako je u okolnostima koje su nastale moja moralna obveza učiniti korak koji će omogućiti da se sva pozornost usmjeri na procese koji moraju donijeti jasnoću, povjerenje i stabilnost.

Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca", stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Zlatko Mateša podnio je ostavku usred velikih afera koje tresu pojedine sportske Saveze. USKOK je ušao u sportske saveze, a povod su bili aktualni događaji vezani uz netransparentno financiranje i rad pojedinih nacionalnih saveza. Posebno je odjeknula afera u Skijaškom savezu.

Što se tiče HOO-a, navodno su Matešino korištenje službenog automobila, dnevnice i putne karte u fokusu izvida Državnog odvjetništva kojima je, prema medijskim napisima, obuhvaćena i njegova supruga Blanka.

Dajana Šošić, reporterka RTL-a Danas, razgovarala je u srijedu s glavnim tajnikom Hrvatskog olimpijskog odbora, Sinišom Krajačem.

Državno odvjetništvo započelo je izvide protiv Zlatka Mateše i njegove supruge. Jesu li istražitelji bili u prostorima Hrvatskog olimpijskog odbora?

"Ne bih rekao da je samo protiv predsjednika. Dakle, to je jedan dopis koji govori o tome da se treba provjeriti i napraviti izvide vezano uz sve putne naloge i kartično poslovanje vezano uz ove godine koje su tražene."

Jesu li oni bili tu?

"Da, došli su ljudi samo zatražiti dokumentaciju i mi smo ju predali bez ikakve pompe i bez ikakvih problema. Mislim da tu nema nikakvih spornih stvari."

Za koga je sve to zatraženo? Za koliko osoba i na kojim funkcijama?

"Traženo je za cijelo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, predsjednik, ja i direktori koji vode svoje resore."

Je li riječ o anonimnoj dojavi ili znate od koga je došlo?

"Ne mogu reći je li riječ o anonimnoj dojavi, nismo išli u detalje. Ono što istražna tijela zatraže, mi to i damo."

Po Vašim saznanjima, je li to sve čisto?

"Trebalo bi biti. Ako nije, bit će nam ukazano i vjerojatno ćemo dodatno biti pozvani na nekakve razgovore. Međutim, za sada je to odrađeno u miru."

Zlatko Mateša rekao je u srijedu na sjednici saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport da su sredstva koja je HOO dodijelio Hrvatskom skijaškom savezu trošena namjenski te da u internim kontrolama nisu utvrđene nepravilnosti. Na tematskoj sjednici Odbora, posvećenoj upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza nakon niza afera u hrvatskom sportu, Mateša je rekao da aktualna događanja štete ponajviše sportašima.

"Sve što se danas događa u hrvatskom sportu je poprimilo dimenzije koje nažalost štete najviše sportašicama i sportašima. Tko je kome toliko doprinio i na koji način, to će sigurno biti utvrđeno, ali mi smo vam pripremili jednu malu prezentaciju ne želeći docirati i imati akademski pristup, tek toliko da se vidi što HOO radi”, kazao je.

Predstavljajući rad HOO-a, naveo je da se ta organizacija bavi "isključivo vrhunskim sportom", financiranjem nacionalnih saveza, razvojnim programima za sportaše i trenere te potporom reprezentacijama i ekipnim sportovima.

"Skrbimo o 740 mladih sportašica i sportaša od 12 godine nadalje. Pratimo njihov razvoj i ako napreduju idu u program višeg stupnja”, kazao je Mateša.

Prema podacima koje je predstavio, treneri imaju primanja od 929 do 3990 eura, ovisno u kategoriji i ima ih oko 160.

"Nema nijednog hrvatskog trenera u loptaškim ili dominantnim drugim sportovima da nije u našem programu", istaknuo je.

Govoreći o financiranju saveza, Mateša je istaknuo da su nacionalni sportski savezi samostalne pravne osobe odgovorne za vlastitu dokumentaciju i poslovanje te da HOO dosad nije imao primjedbe vanjske revizije.

"Niti u jednoj godini do sada nismo imali primjedbi od vanjskog revizora ili od našeg Odbora", rekao je.

Posebno se osvrnuo na slučaj Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) i pisanje medija vezano uz bivšeg predsjednika tog Saveza Vedrana Pavleka.

"Nakon pojave u HSS-u mi smo oformili Komisiju na čelu koje je čovjek koji je iz Ministarstva financija došao u HOO, do tada je vodio Odjel za kontrolu trošenja proračunskih sredstava, dakle čovjek koji zna kako se to radi. Proveli smo tu kontrolu i mogu s punom odgovornošću reći da je proračunski novac, što se tiče HSS-a, utrošen na odgovarajući način", rekao je Mateša.

Dodao je kako HOO tijekom kontrole nije pronašao isplate prema tvrtkama koje spominju mediji u vezi Pavleka.

“Nijedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao niti prema jednoj od tih kompanija. Odgovorno mogu reći da je ono što je Skijaški savez dobio od nas utrošeno u ono što je bilo predviđeno prema programu”, rekao je.

Mateša je naveo i da je HSS u posljednjih deset godina ostvario ukupne prihode od 67 milijuna eura, od čega je od HOO-a dobio oko 16 milijuna eura odnosno oko 23 posto ukupnih prihoda.

Pokušali smo doći do reakcije iz HOO-a, zvali smo i Sinišu Krajača, ali nismo dobili izjavi od Krajača na temu ostavke Zlatka Mateše.