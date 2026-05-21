Tko je Zlatko Mateša?

Podnošenjem ostavke na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) 21. svibnja 2026. godine, Zlatko Mateša zaključio je jednu od najdugovječnijih karijera u hrvatskoj politici i sportu. Odluka je uslijedila usred istrage koja je obuhvatila njega i njegovu suprugu te niza afera koje su potresle krovna sportska tijela, označivši kraj ere čovjeka koji je desetljećima bio nezaobilazna figura javnog života.

Politički uspon u sjeni Tuđmana

Mateša je rođen 1949. u Zagrebu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu. Karijeru je gradio u INA-i, gdje je od pravnog savjetnika napredovao do direktorskih pozicija, a osamdesetih je bio i sekretar organizacije Saveza komunista. S promjenom sustava, promijenio je i dres te devedesetih postaje član HDZ-a. Tada počinje njegov strelovit politički uspon: prvo kao ravnatelj Agencije za restrukturiranje i razvoj, zatim kao ministar u vladi, da bi ga u jesen 1995. predsjednik Franjo Tuđman imenovao predsjednikom vlade.

Na toj funkciji ostao je do siječnja 2000. godine. Njegov mandat odvijao se u vrijeme Tuđmanovog apsolutizma, zbog čega su mu ovlasti bile znatno manje od kasnijih premijera, a mnogi su ga smatrali tek pukom marionetom. To je ujedno bilo i razdoblje privatizacije, procesa koji je ostao zapamćen kao "privatizacijska pljačka" u kojoj su uništene brojne tvrtke. Mateša je godinama kasnije prilično ležerno komentirao da su "greške dio procesa odlučivanja" te da su se zlouporabe događale i u drugim tranzicijskim zemljama. Njegovo se ime povezivalo i s aferom Dubrovačka banka, gdje se sumnjalo na politički pritisak pri smjeni direktora, no afera nikada nije do kraja razriješena.

Dvadeset i četiri godine na čelu HOO-a

Nakon političke karijere, Mateša je 2002. godine pronašao novu dugovječnu funkciju na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora. Za predsjednika je biran čak sedam puta, svaki put kao jedini kandidat, čime je uspostavio potpunu kontrolu nad krovnom sportskom organizacijom. Njegovu vladavinu obilježile su brojne kontroverze, a najveća je bio megalomanski projekt Sportske televizije (SPTV). Iako su sportaši upozoravali na nedostatak sredstava, HOO je u SPTV, koji su mnogi zvali "Mateša TV", ulio milijune. Ministarstvo financija je 2013. utvrdilo da je vodstvo HOO-a bez znanja Vijeća davalo pozajmice i jamstva za kredite vrijedne 37 milijuna kuna, dok je HOO na kraju pokrio oko 40 milijuna kuna gubitaka televizije. Tadašnji ministar Željko Jovanović optužio ga je za nenamjensko trošenje, no Mateša se izvukao pozivanjem na "autonomnost olimpijskog pokreta" i kasnijom smjenom vlasti.

Afera za aferom i neizbježan pad

Posljednji udarci Matešinoj nedodirljivosti stigli su iz afere u Hrvatskom skijaškom savezu, kada je na granici pronađeno gotovo 120 tisuća eura u gotovini, uz popis osoba kojima je novac navodno bio namijenjen, a na kojem su se spominjala i imena povezana s HOO-om. USKOK je istragu proširio i na Olimpijski odbor. Ubrzo su se pod povećalom istražitelja našli i sam Mateša te njegova supruga Blanka, zbog sumnje na zlouporabu službenog automobila i putnih troškova. "Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska putovanja", branio se Mateša, dodajući da mu je supruga "na rubu živčanog sloma".

Pritisak je rastao i unutar sustava. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika HOO-a, ogorčen jer Mateša na sjednici Vijeća nije želio staviti na glasanje povjerenje glavnom tajniku Siniši Krajaču, čije se ime također veže uz afere. To je bio jasan znak da je Mateša izgubio podršku najmoćnijih saveza.

Iako voli reći kako "nema džepova na lijesu", službeno nema nekretnina na svoje ime, iako je njegova obitelj posljednjih godina stekla vrijednu imovinu. Stan u Zagrebu darovao je supruzi, a na nju su upisani i kuća u Zagrebu kupljena za 460 tisuća eura te stan u Splitu vrijedan 210 tisuća eura. Prihode ostvaruje od mirovine te naknada iz nadzornih odbora Croatia Airlinesa i OTP banke, gdje njegova supruga ima kredit od 320 tisuća eura.

U svojoj ostavci Mateša je naveo da odlazi zbog "moralne odgovornosti". Bio je to kraj jedne impresivne karijere političkog i sportskog preživljavanja, koju su na koncu ipak dokrajčile afere koje se više nisu mogle ignorirati.