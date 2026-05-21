Ugledni britanski portal analizirao najveće snage i slabosti Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva

Ugledni nogometni portal Goal objavio je analizu hrvatske nogometne reprezentacije uoči velikog natjecanja koje Vatrene očekuje sljedećeg mjeseca. U tekstu su detaljno analizirali sve linije momčadi, od vratara do napada, a poseban naglasak stavili su na vezni red koji i dalje smatraju najvećom snagom Hrvatske.

Prema njihovoj procjeni, hrvatska reprezentacija i dalje najviše kvalitete ima u sredini terena. Iako u reprezentaciji više nema Marcela Brozovića i Ivana Rakitića, smatraju kako je Luka Modrić i dalje ključni igrač momčadi te jednako pouzdan kao i prethodnih godina. Istaknuli su i širinu kadra u veznom redu, gdje je izbornik okupio čak deset igrača.

Posebno su pohvalili Marija Pašalića zbog odličnih nastupa u dresu Atalante, dok očekuju važnu ulogu i od iskusnog Matea Kovačića.

Kada je riječ o obrani, Goal smatra da Hrvatska ima dovoljno iskustva zahvaljujući igračima koji nastupaju u najjačim europskim ligama. Kao najveće ime obrane izdvojili su Joška Gvardiola, za kojeg predviđaju ulogu na bočnoj poziciji, dok bi dodatnu čvrstinu zadnjoj liniji trebali donijeti Duje Ćaleta-Car i Josip Stanišić.

Zanimljivo, među putnicima za prvenstvo našao se i mladi Luka Vušković, talentirani branič Tottenhama koji trenutno igra na posudbi u Hamburgu, dok je Borna Sosa ostao bez mjesta u završnom popisu.

Na vratima bi, prema njihovim očekivanjima, prvi izbor trebao biti Dominik Livaković, kojeg i dalje pamte po sjajnim obranama na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, posebno u raspucavanjima protiv Japana i Brazila. Ipak, smatraju kako Hrvatska nema previše iskustva među rezervnim vratarima jer je Dominik Kotarski tek nekoliko puta nastupio za reprezentaciju, dok Ivor Pandur još uvijek čeka debi.

Najveći problem vide u napadu. Goal ističe kako Hrvatska još uvijek nema potpuno stabilno rješenje na poziciji centralnog napadača. Napisali su kako, iako Ivan Perišić i dalje može napraviti razliku, smatraju kako izbornik Zlatko Dalić često rotira igrače u vrhu napada jer nitko nije trajno osigurao mjesto prvog napadača.

Kao najizglednije rješenje istaknuli su Antu Budimira, prvenstveno zbog iskustva, ali su naglasili kako njegova realizacija u reprezentativnom dresu nije bila posebno impresivna.

Na kraju zaključuju kako će uspjeh Hrvatske najviše ovisiti o kvaliteti obrane i veznog reda, dok bi upravo Budimir mogao imati ključnu ulogu u realizaciji prilika i postizanju pogodaka.

Goalova predviđena početna postava Hrvatske u sustavu 4-2-3-1 izgleda ovako:

Livaković – Gvardiol, Ćaleta-Car, Pongračić, Stanišić – Modrić, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.