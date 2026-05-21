NATO šalje oštru poruku Rusiji: 'Ako bi netko bio toliko lud da napadne, odgovor bi bio razoran'

Još jedan neidentificirani dron ušao je u zračni prostor Latvije - treći dan zaredom. Iz Rige tvrde da je stigao iz Bjelorusije. U Litvi je jučer zbog uzbune povezane s dronom dio stanovništva potražio zaklon.

"Vrlo smo zabrinuti za sigurnost. Živimo u stalnoj tjeskobi", rekao je stanovnik Vilniusa Lukas Tranavičius.

Britansko ministarstvo obrane objavilo je i da su njihov izviđački zrakoplov prošli mjesec više puta opasno presretala dva ruska aviona.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, tijekom posjeta vježbi civilne obrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman odgovoriti na svaku prijetnju.

"I da ne bude sumnje - naša spremnost i odlučnost da branimo svakog saveznika su apsolutne. Ako bi netko bio toliko lud da napadne, odgovor bi bio razoran", rekao je Rutte.

'Spremni smo braniti domovinu'

U međuvremenu, iz Bjelorusije optužuju Litvu da je litavski dron ušao u njihov zračni prostor.

Istodobno je u Bjelorusiji završena velika zajednička rusko-bjeloruska nuklearna vježba, jedna od najvećih posljednjih godina, u kojoj je sudjelovalo oko 64 tisuće ljudi. Tijekom vježbe dopremljeno je nuklearno streljivo, a testirani su hipersonični i balistički projektili.

"Uporaba takvog nuklearnog oružja posljednja je i iznimna mjera za osiguranje nacionalne sigurnosti naših država", izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko poručio je:

"Mi nismo nikakva prijetnja nikome. Ali imamo takvo oružje i spremni smo braniti svoju domovinu od Bresta do Vladivostoka".

Može li Europa računati na američku pomoć?

Dok Moskva pojačava nuklearnu retoriku, na europskim sigurnosnim forumima sve se češće postavlja pitanje može li Europa računati na američku vojnu pomoć u slučaju šireg sukoba.

Bivši američki ministar obrane Mark Esper tvrdi da može.

"Da, Europa može vjerovati Sjedinjenim Državama. Ako Rusija izvrši invaziju, uvjeren sam da bismo ispunili svoje obveze", rekao je Esper.

No, bivši glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen upozorava da je administracija Donalda Trumpa unijela nesigurnost među saveznike.

"Trump je stvorio nesigurnost. Zato mislim da Europa mora više raditi kako bi stala na vlastite noge", rekao je Rasmussen.

Rutte je pritom priznao da se Europa dugoročno ne može oslanjati samo na SAD.

"Ne smijemo se previše oslanjati na jednog saveznika. To jednostavno nije zdravo", rekao je glavni tajnik NATO-a.

Ukrajinski dronovi na teritoriju NATO-a

Ukrajinski dronovi koji su završili na teritoriju NATO-a, tvrdi Rutte, djelomično su rezultat ruskog elektroničkog ometanja navigacijskih sustava.

Ukrajina se već ispričala za nekoliko takvih incidenata, dok u Grčkoj traže dodatnu ispriku zbog ukrajinskog podvodnog drona pronađenog u Jonskom moru.

"Ukrajina mora biti preciznija i ne smije davati povod za ruske provokacije", poručio je poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz.

Poljska i baltičke države odbacuju ruske optužbe da dopuštaju ukrajinske napade na Rusiju sa svog teritorija.