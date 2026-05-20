Dron iznad članice EU! Podignuti NATO avioni, predsjednik i premijerka evakuirani u sklonište

NATO-ovi vojni zrakoplovi poslani su u hitnu pomoć kako bi presreli dron koji je letio u blizini Vilniusa, rekao je litavski ministar obrane. Litva je u srijedu izdala upozorenje na "zračnu opasnost" tražeći od ljudi da se sklone i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha od dronova koji narušavaju zračni prostor zemlje, prenosi Reuters.

Children are taking shelter in schools under their desks due to air raid sirens.

"Odmah se sklonite na sigurno mjesto, brinite se o svojim bližnjima, pričekajte nove preporuke", rekla je litavska vojska u poruci poslanoj ljudima u glavnom gradu zemlje.

Litva je u srijedu izdala upozorenje na "zračnu opasnost" i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha da dronovi narušavaju zračni prostor zemlje.

Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu.

A red level of danger has been declared in the Vilnius region.



Residents of Lithuania’s capital have been advised to take shelter in safe locations and follow emergency service instructions.



"Zbog rizika od zračnog napada, molimo sve osobe u zgradi da odu u najbliže sklonište", stajalo je u objavi na interkomu parlamenta.

Predsjednik Gitanas Nausėda i predsjednički ured evakuirani su u skloništa, što je potvrdio glasnogovornik ureda Frederikas Jansonas. Isti protokol primijenjen je u litavskom parlamentu, a zastupnici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Premijerka Inga Ruginienė također je smještena u sklonište.

Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je izjavio da je izdao upozorenje kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona nije potvrđeno.

NATO-ov borbeni zrakoplov u utorak je oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije, priopćila je baltička zemlja, što je najnoviji u nizu kršenja zračnog prostora u regiji usred čestih ukrajinskih napada na susjednu Rusiju.