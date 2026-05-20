Dron iznad članice EU! Podignuti NATO avioni, predsjednik i premijerka evakuirani u sklonište
Litva je u srijedu izdala upozorenje na 'zračnu opasnost' i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha da dronovi narušavaju zračni prostor zemlje
NATO-ovi vojni zrakoplovi poslani su u hitnu pomoć kako bi presreli dron koji je letio u blizini Vilniusa, rekao je litavski ministar obrane. Litva je u srijedu izdala upozorenje na "zračnu opasnost" tražeći od ljudi da se sklone i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha od dronova koji narušavaju zračni prostor zemlje, prenosi Reuters.
"Odmah se sklonite na sigurno mjesto, brinite se o svojim bližnjima, pričekajte nove preporuke", rekla je litavska vojska u poruci poslanoj ljudima u glavnom gradu zemlje.
Litva je u srijedu izdala upozorenje na "zračnu opasnost" i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha da dronovi narušavaju zračni prostor zemlje.
Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu.
"Zbog rizika od zračnog napada, molimo sve osobe u zgradi da odu u najbliže sklonište", stajalo je u objavi na interkomu parlamenta.
Predsjednik Gitanas Nausėda i predsjednički ured evakuirani su u skloništa, što je potvrdio glasnogovornik ureda Frederikas Jansonas. Isti protokol primijenjen je u litavskom parlamentu, a zastupnici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Premijerka Inga Ruginienė također je smještena u sklonište.
Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je izjavio da je izdao upozorenje kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona nije potvrđeno.
NATO-ov borbeni zrakoplov u utorak je oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije, priopćila je baltička zemlja, što je najnoviji u nizu kršenja zračnog prostora u regiji usred čestih ukrajinskih napada na susjednu Rusiju.