'ZRAČNA OPASNOST' /

Dron iznad članice EU! Podignuti NATO avioni, predsjednik i premijerka evakuirani u sklonište

Dron iznad članice EU! Podignuti NATO avioni, predsjednik i premijerka evakuirani u sklonište
Foto: Net.hr

Litva je u srijedu izdala upozorenje na 'zračnu opasnost' i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha da dronovi narušavaju zračni prostor zemlje

20.5.2026.
10:32
Tajana Gvardiol
Net.hr
NATO-ovi vojni zrakoplovi poslani su u hitnu pomoć kako bi presreli dron koji je letio u blizini Vilniusa, rekao je litavski ministar obrane. Litva je u srijedu izdala upozorenje na "zračnu opasnost" tražeći od ljudi da se sklone i obustavila promet na aerodromu glavnog grada zbog straha od dronova koji narušavaju zračni prostor zemlje, prenosi Reuters.

"Odmah se sklonite na sigurno mjesto, brinite se o svojim bližnjima, pričekajte nove preporuke", rekla je litavska vojska u poruci poslanoj ljudima u glavnom gradu zemlje.

Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu.

"Zbog rizika od zračnog napada, molimo sve osobe u zgradi da odu u najbliže sklonište", stajalo je u objavi na interkomu parlamenta.

Predsjednik Gitanas Nausėda i predsjednički ured evakuirani su u skloništa, što je potvrdio glasnogovornik ureda Frederikas Jansonas. Isti protokol primijenjen je u litavskom parlamentu, a zastupnici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Premijerka Inga Ruginienė također je smještena u sklonište.

Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama ranije je izjavio da je izdao upozorenje kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona nije potvrđeno.

NATO-ov borbeni zrakoplov u utorak je oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije, priopćila je baltička zemlja, što je najnoviji u nizu kršenja zračnog prostora u regiji usred čestih ukrajinskih napada na susjednu Rusiju.

LitvaNatoSkloništeDron
