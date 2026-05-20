Daliji Orešković prijetio smrću, pronašli mu automatsku pušku: 'Podmetnuli su mi'

Općinski sud u Požegi potvrdio je optužnicu protiv J.N. (66), kojeg se tereti za prijetnje saborskoj zastupnici Daliji Orešković (DOSIP) te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, objavio je u srijedu SiB.hr.

U odgovoru na optužnicu J.N. je naveo kako nije izravno prijetio zastupnici, nego se obraćao trećem osobama te da Orešković u trenutku objave nije ni znala za sadržaj tih poruka. Poručio je i da kod nje nije mogao izazvati strah jer je za objave saznala tek nakon što su policija i Državno odvjetništvo (DORH) s njom stupili u kontakt.

Međutim, Sud je odbacio te argumente i poručio kako se radi o "jasnim riječima koje su usmjerene na lišenje života oštećenice, koje su ponovljene više puta, javno objavljene uz fotografiju oštećenice". Sud je zaključio kako su objave bile dovoljno konkretne i ozbiljne da izazovu strah kod "svake prosječne osobe", a posebno kad se u obzir uzme pronađeno oružje.

Pronašli automatsku pušku

J.N. je osporavao i dio optužnice koji se tiče ilegalnog oružja i poručio kako je netko podmetnuo automatsku pušku pronađenu na njegovom posjedu. Optuženikova obrana navela je da se radi o neupotrebljivom komadu željeza nepoznate marke i kalibra, kao i da nema dokaza da je riječ o vatrenom oružju u kaznenopravnom smislu, piše SiB.hr.

Ipak, Sud je zaključio da iz priloženih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je počinio oba kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Među dokazima navedeni su zapisnici o pretragama, privremeno oduzeti predmeti, fotografije Facebook profila s kojeg su upućivane prijetnje, ispitivanja okrivljenika te iskaz Dalije Orešković.