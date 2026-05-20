FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJETNI PROZOR /

Veliko pojačanje za reprezentaciju BiH: Stiže centar Boston Celticsa

Veliko pojačanje za reprezentaciju BiH: Stiže centar Boston Celticsa
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

'Mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku predstavljati BiH ovog ljeta'

20.5.2026.
13:33
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Luka Garza, košarkaš Boston Celticsa, pridružit će se ove godine košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, potvrdili su u srijedu iz Košarkaškog saveza BiH.

Izbornik košarkapke reprezentacije BiH Dario Gjergja to je potvrdio u izjavi objavljenoj na službenoj stranici KS BiH.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu najaviti kako za ljetni 'prozor' kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju BiH", izjavio je Gjergja.

Sam Garza kazao je kako se raduje nastupu u dresu s grbom BiH.

"Mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku predstavljati BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj obitelji. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao", kazao je izjavio je Garza koji je ostvario zapažene uspjehe u momčaci Boston Celticsa gdje igra na poziciji centra.

Reprezentacija BiH tako će dobiti značajno pojačanje uoči utakmica koje treba igrati u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

U srpnju je čeka okršaj s Turskom u Zenici, a nakon toga će kao gosti igrati utakmicu sa Srbijom.

Boston CelticsNba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike