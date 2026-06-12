Susjedstvo na nogama! Torontom se širi miris ljiljana

1. Kolo skupine B 0 Kanada : 0 Bosna i Hercegovina

Uživo

16:05 - Utakmica počinje u 21 sat.

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Drugi dan Svjetskog prvenstva donosi otvaranje u Kanadi. U Torontu će igrati Kanada protiv Bosne i Hercegovine.

Za BH Zmajeve ovo je prva utakmica na SP-u nakon 12 godina. Nezapamćena euforija trese naše susjede, a prvo kolo im je donijelo sudar s jednim od tri domaćina. Kanada se nada da će uzeti svoje prve bod(ove) na Mundijalima. Do sada u šest utakmica imaju šest poraza. Kanadi će posao biti otežan jer će biti bez svoje najveće zvijezde i kapetana Alphonsea Davisa.

S druge strane stoji Bosna i Hercegovina koja jaše na valu euforije otkako su u ožujku izborili SP nakon što su na jedanaesterce pobijedili Wales i Italiju. Mlada i potentna reprezentacija Zmajeva predvođena je 40-godišnjim Edinom Džekom. Ono što znamo je da će Kanada imati više posjeda, a Bosna će se osloniti na svoju ubojitu kontru i napade preko svojih mladih i brzih krilnih igrača.

U Torontu se očekuje sjajna atmosfera jer domaćin igra protiv ekipe koja ima jaku dijasporu u Kanadi i očekuje se i veliki broj navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.