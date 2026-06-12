BiH u transu: 'Možda će ovo biti njihova godina. Imaju vrlo ozbiljnu reprezentaciju'

Marijo Tot, poznati nogometni trener, gostovao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" gdje je ponudio detaljan uvid u snagu i mogućnosti reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom nogometnom prvenstvu. BiH svoj prvi nastup na Mundijalu u Sjevernoj Americi ima u petak navečer u Torontu, gdje od 21.00 po našem vremenu igra 1. kolo skupine B protiv domaćina Kanade. Utakmicu ćete moći u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Tot je s velikim optimizmom govorio o momčadi Sergeja Barbareza, ističući kako bi upravo ona mogla biti jedna od najugodnijih priča Mundijala.

Barbarezov put od osporavanja do Mundijala

Kako vidite šansu BiH na Mundijalu, koliko mogu, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, je li 'raja' nabrijana uoči prve utakmice s Kanadom?

"Mnogi su bili skeptični kada je počeo svoj mandat Sergej Barbarez na klupi Bosne i Hercegovine. Čak je i u jednom periodu na samom početku, gdje je on ušao u jedan mlin Lige nacija i kvalifikacija, imao situaciju da je veliki broj ljudi zagovarao njegov odlazak. Međutim, kao što sam maloprije spomenuo, oni koji vode Savez su odlučili ostaviti čelnog čovjeka reprezentacije na klupi, što se kasnije pokazalo kao pun pogodak. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina stvarno ima vrlo, vrlo ozbiljnu reprezentaciju. Usudio bih se reći, reprezentaciju koja može sa svakim na svijetu odigrati. Imaju momčad koja je sastavljena od velikog broja igrača koji su se rodili u drugim zemljama. Dakle, oni su nekakva dijaspora. Međutim, stavili su se pod zastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jako dobro to sve funkcionira. Donijeli su radnu etiku, radni mentalitet, kvalitetu i sada Bosna i Hercegovina izgleda kao jedna ozbiljna reprezentacija, a to su pokazali i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ja sam bio uvjeren da će oni proći znajući da zadnju, završnu utakmicu igraju kao domaćini protiv, pretpostavljalo se, Italije. Svi su vjerovali već tada da će Italija to lako proći. Međutim, Italija očito nije dobro skautirala svog protivnika. Bosna i Hercegovina je pokazala da je i od njih jača i s pravom odlazi na Svjetsko prvenstvo", rekao je Marijo Tot.

'Možda će ovo biti godina Bosne i Hercegovine'

Koliko može Bosna i Hercegovina realno na Mundijalu? Prolazak skupine je realna stvar...

"S obzirom na to kako su slagane skupine, pretpostavljam... bilo je za očekivati da će tamo biti Italija. Međutim, sada, kako je ušla Bosna i Hercegovina, to je jedna vrlo izjednačena skupina. Skupina u kojoj Bosna i Hercegovina apsolutno ima velike, velike šanse. I možda je ovo godina kada će njihov put od vrlo loših rezultata, pa onda ostanka struke na kraju i plasmana na Svjetsko prvenstvo... Možda će ovo biti godina Bosne i Hercegovine."

Totova analiza nudi optimističan pogled na susjednu reprezentaciju, čiji bi spoj strpljenja s izbornikom, kvalitete igrača iz dijaspore i timskog duha mogao donijeti zapažen rezultat na najvećoj svjetskoj pozornici.

Cijeli podcast s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu gore.