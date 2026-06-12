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Bosna i Hercegovina će eksplodirati zbog vijesti koja je upravo osvanula

Bosna i Hercegovina će eksplodirati zbog vijesti koja je upravo osvanula
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Foto: Sammy Kogan/Zuma Press/Profimedia

Kapetansku traku u susretu protiv BiH će nositi veznjak Stephen Eustaquio

12.6.2026.
9:19
Hina
Sammy Kogan/Zuma Press/Profimedia
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Kapetan nogometne reprezentacije Kanade Alphonso Davies (25) još se nije u potpunosti oporavio od ozljede stražnje lože te neće igrati na uvodnoj utakmici SP-a protiv Bosne i Hercegovine.

To je izjavio kanadski izbornik Jesse Marsch uoči utakmice koja je na rasporedu u petak u Torontu.

"Obavio je pregled magnetskom rezonancom koji je pokazao pozitivne znakove. Liječenje ozljede dobro napreduje i nadamo se da će se sljedećih dana ili sljedećeg tjedna stvari ubrzati te da će moći zaigrati", kazao je kanadski izbornik. 

Alphonso Davies, koji u Bayernu igra na poziciji lijevog braniča, zbog ozljeda je protekle sezone skupio tek 23 nastupa, uglavnom ulazeći s klupe za pričuve. Za kanadsku reprezentaciju je u 58 utakmica postigao 15 pogodaka. 

Kapetansku traku u susretu protiv BiH će nositi veznjak Stephen Eustaquio. Kanadu u skupini B Svjetskog prvenstva nakon susreta sa BiH očekuju dvoboji sa Katrom i Švicarskom.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Kanadska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija BihAlphonso Davies
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