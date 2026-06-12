Drugi dan SP-a: Nastupa Bosna i Hercegovina! Evo tko s kim igra i što nas čeka

Drugi dan Svjetskog prvenstva 2026. donosi dvije utakmice, isto kao i prvog dana SP-a, odnosno prve nastupe za dva od tri domaćina turnira. Nogometna groznica seli se u Toronto i Los Angeles, gdje Kanada i Sjedinjene Američke Države započinju svoj put pred domaćom publikom. No, zadaci nisu nimalo lagani. Kanađane u večernjem terminu u petak navečer (21:00 po našem vremenu) čeka neugodna Bosna i Hercegovina, dok će Amerikanci u noći s petka na subotu (03:00) snage odmjeriti s tradicionalno čvrstim Paragvajem. Obje utakmice donose sudar različitih nogometnih filozofija i bit će pravi test karaktera za sve sudionike.

Kanada – Bosna i Hercegovina (21:00): Sudar povijesnih ambicija i balkanskog inata

Kanada ulazi u svoje treće Svjetsko prvenstvo s ogromnim teretom. U šest odigranih utakmica na Mundijalima 1986. i 2022. godine, upisali su šest poraza, postigavši tek dva pogotka. Sada, kao sudomaćini i pod vodstvom američkog stratega Jessea Marscha, "Les Rouges" vjeruju da je došlo vrijeme za prekid crnog niza.

Optimizam temelje na nizu od osam utakmica bez poraza uoči prvenstva i novootkrivenoj obrambenoj čvrstoći. Igraju u Torontu, pravoj tvrđavi gdje su u posljednjih 28 susreta poraženi samo jednom. Ipak, optimizam kvare ozbiljni problemi s ozljedama. Turnir će propustiti stup obrane Moïse Bombito, a najveća briga veže se uz status kapetana Alphonsa Daviesa, čiji je nastup pod velikim upitnikom. Bez njega, sav teret past će na Jonathana Davida, napadača Juventusa, i energičnog krilnog igrača Tajona Buchanana.

S druge strane, Bosna i Hercegovina na svoj drugi Mundijal stiže na krilima jedne od najdramatičnijih kvalifikacijskih priča. Pod vodstvom Sergeja Barbareza, legende koja je 15 godina čekala priliku da sjedne na klupu bez trenerskog iskustva, "Zmajevi" su šokirali Europu. U doigravanju su nakon jedanaesteraca izbacili Wales, a potom i četverostruke svjetske prvake, Italiju. Barbarez je proveo potpunu rekonstrukciju momčadi, uveo 16 debitanata i stvorio identitet koji se temelji na agresivnoj obrani, brzoj tranziciji i nevjerojatnoj emocionalnoj energiji. Iako ne igraju pretjerano lijep nogomet, pokazali su se kao iznimno neugodan protivnik. Sve se i dalje vrti oko 40-godišnjeg kapetana Edina Džeke, no nova snaga su mladi talenti poput 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića i staloženog braniča Tarika Muharemovića. Očekuje se da će BiH u Torontu imati ogromnu podršku svoje brojne dijaspore, što će im dati dodatan vjetar u leđa u povijesnom, prvom međusobnom ogledu ovih dviju nacija.

Sjedinjene Američke Države – Paragvaj (03:00): Sudar napadačkog potencijala i granitne obrane

U Los Angelesu drugi sudomaćin, SAD, traži pobjednički početak protiv Paragvaja. Pod vodstvom argentinskog stručnjaka Mauricija Pochettina, Amerikanci su se profilirali u respektabilnu momčad koja je na posljednja tri Mundijala redovito prolazila grupnu fazu. S talentiranom generacijom igrača koji igraju važne uloge u europskim klubovima, očekivanja javnosti su visoka. Glavna zvijezda i kapetan je Christian Pulišić, igrač koji je bio uključen u sva tri pogotka SAD-a na prvenstvu u Kataru 2022. Gaje napadački stil igre, a šest od njihovih zadnjih sedam utakmica završilo je s više od 2,5 gola. Iako su u seriji od tri pobjede protiv Paragvaja, jedini mundijalski okršaj seže u 1930. godinu, kada je SAD slavio 3-0. Današnji Paragvaj je sasvim drugačija priča.

Paragvaj se na najveću scenu vraća nakon 16 godina izbivanja, a za to je najzaslužniji izbornik Gustavo Alfaro. Argentinski strateg je preporodio momčad vrativši je korijenima: obrambenoj čvrstini, borbenosti i intenzitetu. Njegov moto "paragvajski DNK" donio je rezultate u teškim južnoameričkim kvalifikacijama, gdje su "La Albirroja" svladali i Argentinu i Brazil. Igra im se temelji na formaciji 4-4-2, s naglaskom na kompaktnost i brze kontranapade. Iako su postizali manje od gola po utakmici, obrana im je bila druga najbolja na kontinentu. Ključni igrač u napadu je Julio Enciso, ofenzivac Strasbourga poznat kao "La Joya" (Dragulj), dok vezu kontrolira Damián Bobadilla. Paragvajci dolaze kao autsajderi, ali njihov je stil idealan za frustriranje favoriziranih suparnika.

Petak donosi dva intrigantna dvoboja koja će testirati ambicije domaćina. Ishodi bi mogli značajno usmjeriti daljnji tijek natjecanja u ovim skupinama i otkriti tko je spreman za velika djela na početku Mundijala.