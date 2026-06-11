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Svijet staje! Počinje Svjetsko nogometno prvenstvo istom utakmicom kao prije 16 godina

Svijet staje! Počinje Svjetsko nogometno prvenstvo istom utakmicom kao prije 16 godina
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Foto: Sydney Mahlangu/PA Images/Profimedia

Tijek ceremonije otvaranja i prve utakmice pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

11.6.2026.
14:52
Sportski.net
Sydney Mahlangu/PA Images/Profimedia
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1. kolo skupine A
11.06.2026.
21:00
0
Meksiko
 
:
0
Južnoafrička Republika
 

Uživo

- Utakmica počinje u 21 sat, ceremonija sat i pol prije početka utakmice.

- Sve promjene pravila i novosti s ovoga SP-a čitajte OVDJE.

- Kakva povijest veže susrete Meksika i Južne Afrike čitajte OVDJE

Najava

Došao je i taj dan! Jednom u četiri godine je prvi dan Svjetskog prvenstva u nogometu. U dan točno nakon 16 godina od otvaranja u Južnoj Africi, isti protivnici JAR i Meksiko otvorit će SP 2026., ali ovoga puta u Meksiku na kultnom stadionu Azteca

Za Meksiko, naciju koja živi i diše za nogomet, ovo prvenstvo nosi poseban teret i čast. Postat će prva država u povijesti koja je tri puta ugostila Svjetsko prvenstvo. Sva tri puta prvi sučev zvižduk čuo se na stadionu Azteca, lokaciji koja će i danas biti dio svečanosti otvaranja. 

Njihov protivnik u prvoj utakmici je Južnoafrička Republika, Bafana Bafana je posljednji put na Svjetskom prvenstvu igrala upravo kao domaćin 2010. godine. Tada su, unatoč pobjedi nad Francuskom u posljednjem kolu, postali prvi domaćin u povijesti koji nije prošao grupnu fazu, što je bio gorak kraj jedne lijepe priče.

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U 21 sat po našem vremenu bubamara će se prvi puta zakotrljati na 23. Svjetskom prvenstvu i označiti početak jednog posebnog Mundijala. Prvi puta u tri države (Meksiko, SAD, Kanada), prvi puta s 48 reprezentacija. Bilo je puno kontroverzi, ali sada sve počinje i nova nogometna povijest se stvara.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Meksička Nogometna ReprezentacijaJužnoafrička RepublikaJužna AfrikaSvečano OtvorenjeMexico CityUživo
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