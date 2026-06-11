Prvi gol na Mundijalu 2026. ujedno je i povijesni: Evo zašto

Svjetsko prvenstvo je otvoreno utakmicom jednog od tri domaćina. Meksiko je u utakmici protiv Južnoafričke Republike poveo već u devetoj minuti.

Gol Juliána Quiñonesa (8:33) treći je najbrži gol Meksika na Svjetskom prvenstvu i najraniji od gola Rafaela Márqueza protiv Argentine 2006. godine (4:58). Štoviše, to je prvi put da je prvi gol na Svjetskom prvenstvu postigao igrač CONCACAF-ove nacije.

1 - El tanto de Julián Quiñones (8:33) es el tercero más rápido de México en una Copa del Mundo y el más tempranero desde el de Rafael Márquez ante Argentina en 2006 (4:58). Además, es la primera vez que el gol inicial en un mundial lo marca un jugador de Concacaf. Hitos. pic.twitter.com/1HGYpwua5n — OptaJorge (@OptaJorge) June 11, 2026

Svemu je prethodila velika greška obrane J. Afrike. Meksikanci su bili u visokom pritisku, Williams je dodao stoperu Okonu, ali on nije pazio. Loptu je uzeo Jimenez, dodao Quinonesu koji je zabio za 1:0.

1 - Mexico's Julián Quiñones is the first player from a CONCACAF nation to score the opening goal at a FIFA World Cup tournament.



Historic. https://t.co/SLPkWQaBGr pic.twitter.com/O1KpjLZs99 — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2026

Zanimljivo, Quiñones je rođen u mjestu Magüí Payán u Kolumbiji, a u Meksiko je stigao kao mladi nogometaš. Tamo je izgradio karijeru, postao zvijezda domaće lige i nakon godina provedenih u zemlji odlučio prihvatiti meksičko državljanstvo te zaigrati za El Tri.

Prije utakmice održano je i svečano otvaranje Mundijala, a kako je to izgledalo na jednom od najnogometnijih i kultnih stadiona svih vremena, pogledajte OVDJE.