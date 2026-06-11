Prvi gol na Mundijalu 2026. ujedno je i povijesni: Evo zašto
Meksikanci su bili u visokom pritisku, Williams je dodao stoperu Okonu, ali on nije pazio
Svjetsko prvenstvo je otvoreno utakmicom jednog od tri domaćina. Meksiko je u utakmici protiv Južnoafričke Republike poveo već u devetoj minuti.
Gol Juliána Quiñonesa (8:33) treći je najbrži gol Meksika na Svjetskom prvenstvu i najraniji od gola Rafaela Márqueza protiv Argentine 2006. godine (4:58). Štoviše, to je prvi put da je prvi gol na Svjetskom prvenstvu postigao igrač CONCACAF-ove nacije.
Svemu je prethodila velika greška obrane J. Afrike. Meksikanci su bili u visokom pritisku, Williams je dodao stoperu Okonu, ali on nije pazio. Loptu je uzeo Jimenez, dodao Quinonesu koji je zabio za 1:0.
Zanimljivo, Quiñones je rođen u mjestu Magüí Payán u Kolumbiji, a u Meksiko je stigao kao mladi nogometaš. Tamo je izgradio karijeru, postao zvijezda domaće lige i nakon godina provedenih u zemlji odlučio prihvatiti meksičko državljanstvo te zaigrati za El Tri.
Prije utakmice održano je i svečano otvaranje Mundijala, a kako je to izgledalo na jednom od najnogometnijih i kultnih stadiona svih vremena, pogledajte OVDJE.