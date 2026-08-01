Liječnica otkrila kako prepoznati toplinski udar: 'Ovo odmah napravite'

Visoke temperature već stvaraju probleme građanima. Najviše su stradali kronični, srčani i plućni bolesnici, a liječnici upozoravaju da se vrhunac toplinskog vala tek očekuje. Hitna medicinska služba tijekom dana imala je ukupno 120 intervencija, a dio njih bio je povezan s velikim vrućinama.

Voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, Aleksandra Bogdanović, istaknula je kako su se najčešće javljali kronični bolesnici, srčani i plućni pacijenti te onkološki bolesnici.

"Najčešća problematika bila je vezana uz oscilacije krvnog tlaka i bolove u prsima. Bilo je i slučajeva dehidracije", kazala je Bogdanović.

Kod mlađe populacije intervencije su se uglavnom odnosile na ozljede.

Liječnici savjetuju: 'Izbjegavajte sunce od 10 do 17 sati'

Zbog visokih temperatura liječnici ponovno upozoravaju građane da se što manje izlažu suncu u najtoplijem dijelu dana.

Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom između 10 i 17 sati. Ako se ipak mora izlaziti, potrebno je nositi laganu, pamučnu i prozračnu odjeću, zaštititi kožu kremama sa zaštitnim faktorom te koristiti pokrivalo za glavu.

Posebno je važno uz sebe uvijek imati dovoljno tekućine.

"Ljeti je najbolje uz sebe imati bočicu vode. Preporučuju se i izotonični napitci koji sadrže elektrolite, osobito ako ćete dulje boraviti na otvorenom i izloženi ste visokim temperaturama", poručuje Bogdanović.

Osim vode, preporučuju se i neki drugi napitci, poput čaja od mente. Menta ima prirodni učinak hlađenja, a čaj se može piti i topao, prema osobnim preferencijama.

Liječnici ipak upozoravaju da treba izbjegavati pretjerani unos kofeina i alkohola jer mogu dodatno pridonijeti dehidraciji.

Kako prepoznati toplinski udar?

Prvi znakovi toplinskog udara često se pojavljuju nakon izlaganja visokim temperaturama. Bogdanović pojašnjava kako simptomi mogu biti umor, iscrpljenost, slabost, glavobolja, ali i poremećaji svijesti zbog dehidracije.

"Ako osoba nakon izlaganja vrućini izgubi svijest ili joj je stanje svijesti poremećeno, potrebno ju je položiti na bok i odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć", dodaje.

Liječnici upozoravaju da najteži dio toplinskog vala tek slijedi te pozivaju građane na oprez, posebno starije osobe, kronične bolesnike i sve koji moraju boraviti na otvorenom.