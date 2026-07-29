Toplinski valovi postaju smrtonosniji: Naučite kako se zaštititi i ne napraviti opasnu grešku

Klimatske promjene više nisu daleka prijetnja, već opipljiva stvarnost koja svakog ljeta donosi sve intenzivnije i dugotrajnije toplinske valove. Razdoblja ekstremnih vrućina prestala su biti tek neugodna ljetna pojava i postala su ozbiljna globalna zdravstvena opasnost. Statistike su neumoljive i pokazuju eksponencijalni rast broja ljudi izloženih opasnim temperaturama, a s time i porast smrtnosti. Toplina je postala tihi ubojica, a stručnjaci upozoravaju da je ključno usvojiti ispravne metode zaštite i izbjeći uobičajene, ali potencijalno opasne pogreške u pokušaju rashlađivanja.

Globalna prijetnja koja raste iz godine u godinu

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih institucija koje prate utjecaj klime na zdravlje crtaju zabrinjavajuću sliku. Smrtnost povezana s vrućinom kod osoba starijih od 65 godina u stalnom je porastu posljednjih desetljeća. Najnoviji podaci služe kao dramatično upozorenje: samo tijekom ljeta 2025. godine, preliminarni izvještaji procjenjuju da je diljem europskih urbanih središta zabilježeno više od 24.000 prekomjernih smrtnih slučajeva uzrokovanih ekstremnim temperaturama. Ovi brojevi nisu samo statistika; oni predstavljaju stvarne ljudske sudbine i pokazuju hitnost prilagodbe na sve opasnije klimatske uvjete.

Rizici u Hrvatskoj i važnost prevencije

Iako se globalni podaci često čine dalekima, ekstremne vrućine predstavljaju izravnu i ozbiljnu prijetnju i u Hrvatskoj. Dok se precizni podaci o posljedicama posljednjih toplinskih valova još prikupljaju, zdravstvene institucije neprestano upozoravaju na opasnosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) naglašava da su negativni učinci vrućina predvidljivi i u velikoj mjeri mogu se spriječiti. Ključ leži u edukaciji građana i dosljednoj primjeni provjerenih mjera zaštite, čime se značajno može smanjiti rizik od toplinske iscrpljenosti, toplinskog udara i drugih zdravstvenih komplikacija.

Kako tijelo gubi bitku s vrućinom

Naše tijelo ima sofisticiran sustav termoregulacije, čiji je glavni mehanizam znojenje. Isparavanjem znoja s površine kože oslobađa se višak topline i održava stabilna tjelesna temperatura. Međutim, tijekom toplinskog vala, kada su vanjske temperature izrazito visoke, a vlažnost zraka povećana, ovaj sustav postaje preopterećen. Znoj teže isparava, a tijelo se ne može dovoljno učinkovito hladiti.

Od iscrpljenosti do toplinskog udara

Kada tijelo počne gubiti bitku, prvi stupanj problema su toplinski grčevi, često praćeni umorom i pojačanim znojenjem. Ako se na vrijeme ne reagira odmorom i nadoknadom tekućine, stanje može prerasti u toplinsku iscrpljenost. To je ozbiljno stanje čiji simptomi uključuju obilno znojenje, hladnu i vlažnu kožu unatoč vrućini, slabost, vrtoglavicu, mučninu, glavobolju te ubrzan, ali slab puls. Toplinska iscrpljenost je posljednje upozorenje prije najopasnijeg stanja: toplinskog udara. Do njega dolazi kada tjelesna temperatura pređe 40 °C, a sustav termoregulacije potpuno otkaže. Koža postaje vruća i suha, puls jak i ubrzan, a osoba može postati konfuzna, izgubiti svijest ili doživjeti napadaje. Toplinski udar je hitno medicinsko stanje koje može uzrokovati trajno oštećenje mozga i drugih organa te, ako se ne intervenira odmah, završiti smrću.

Tko je najviše na udaru?

Iako svatko može osjetiti posljedice vrućine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ističe da su određene skupine u znatno većem riziku. To su prije svega dojenčad i djeca mlađa od četiri godine, čiji sustav za regulaciju temperature još nije u potpunosti razvijen, te osobe starije od 65 godina, kod kojih je taj sustav oslabljen. Kronični bolesnici, osobito oni s kardiovaskularnim, respiratornim i bubrežnim bolestima te dijabetesom, iznimno su osjetljivi jer vrućina stavlja dodatni stres na njihove već opterećene organe.

Fizički radnici, sportaši i svi koji provode mnogo vremena na otvorenom također su u povećanoj opasnosti. Ne treba zanemariti ni socioekonomske faktore; siromašnije stanovništvo koje živi u nekvalitetnim i slabo izoliranim stambenim objektima bez pristupa klimatizaciji nerijetko je neproporcionalno izloženo opasnosti.

Vodič za preživljavanje ekstremnih vrućina

Ključ prevencije leži u prilagodbi ponašanja i okoline. Ne radi se o složenim mjerama, već o nizu praktičnih koraka koje svatko može poduzeti, a koje redovito komunicira i HZJZ.

Hidratacija i prehrana kao prva linija obrane

Najvažnije pravilo je unositi dovoljno tekućine, i to prije nego što osjetite žeđ. Osjećaj žeđi znak je da je dehidracija već započela, a kod starijih osoba taj je osjet često oslabljen. Preporučuje se piti običnu, negaziranu vodu, ali i nezaslađene voćne sokove ili juhe kako bi se nadoknadili elektroliti izgubljeni znojenjem. Izbjegavajte alkohol, kofein i napitke s visokim udjelom šećera jer oni potiču dehidraciju. Prehranu također treba prilagoditi. Umjesto teških i obilnih obroka bogatih proteinima, birajte manje, a češće obroke koji se sastoje od svježeg voća, povrća i laganih jela.

Strategije za rashlađivanje doma i opasnost od ventilatora

Idealno je održavati temperaturu prostora u kojem boravite ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću, savjetuje HZJZ. Najbolji način za to je korištenje noćne svježine: tijekom noći i rano ujutro otvorite prozore kako bi se prostor rashladio. Tijekom dana, kada vanjska temperatura poraste, zatvorite prozore i spustite rolete ili navucite zavjese, osobito na onim prozorima koji su izravno izloženi suncu. Isključite sve električne uređaje koji nisu nužni jer i oni generiraju toplinu. Mnogi se oslanjaju na ventilatore, no ovdje leži ključna opasnost. Električni ventilatori pružaju osjećaj olakšanja, ali na temperaturama zraka iznad 35 °C oni ne hlade tijelo, već samo cirkuliraju vrući zrak oko njega, što može ubrzati dehidraciju. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da na vrlo visokim temperaturama ventilatori mogu čak i zagrijavati tijelo. Stoga, koristite ih s oprezom i po mogućnosti u kombinaciji s drugim metodama hlađenja.

Prilagodba aktivnosti i odijevanja

Izbjegavajte boravak na otvorenom i naporan fizički rad tijekom najtoplijeg dijela dana, obično između 10 i 17 sati. Ako morate obavljati poslove vani, činite to u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, uzimajte česte pauze u hladu i pijte tekućinu svakih pola sata. Nosite laganu, široku odjeću svijetlih boja izrađenu od prirodnih materijala poput pamuka ili lana. Ne zaboravite zaštititi glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. I naravno, nikada, ni na trenutak, ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom automobilu.

Kada potražiti liječničku pomoć

Ako osjetite simptome toplinske iscrpljenosti poput vrtoglavice, slabosti, jake žeđi ili glavobolje, odmah potražite pomoć. Sklonite se u hladan prostor, legnite i popijte vodu ili napitak s elektrolitima.

Ako se simptomi ne poboljšaju unutar sat vremena ili se pogoršaju, obavezno se javite liječniku. U slučaju da primijetite da netko ima simptome toplinskog udara – vruću i suhu kožu, konfuziju, nerazgovjetan govor ili gubitak svijesti – odmah pozovite hitnu pomoć. Dok čekate, premjestite osobu u hlad, skinite joj višak odjeće i započnite s hlađenjem koristeći hladne obloge na vratu, pazusima i preponama.

Toplinski valovi su test izdržljivosti za naša tijela i naše zajednice. Iako ih ne možemo zaustaviti, možemo naučiti živjeti s njima. Prevencija, informiranost i briga jednih za druge, osobito za one najranjivije, najbolji su alati koje imamo u borbi protiv rastuće klimatske i zdravstvene prijetnje.

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