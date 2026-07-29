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Upaljena crvena upozorenja! Oglasio se DHMZ: 'Postoji vrlo velika opasnost'

Upaljena crvena upozorenja! Oglasio se DHMZ: 'Postoji vrlo velika opasnost'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 35 i 40 °C

29.7.2026.
11:17
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, javlja DHMZ.

Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature, koje se od subote 1. 8. očekuju uglavnom između 35 i 40 °C, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 °C. 

Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. 

Upaljena crvena upozorenja! Oglasio se DHMZ: 'Postoji vrlo velika opasnost'
Foto: DZMZ

Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi ažuriraju upozorenja, stoga preporučuju redovito praćenje najnovijih informacija na mrežnoj stranici meteo.hr.

DhmzToplinski ValVisoke Temperature
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