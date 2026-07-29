FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRUĆI DANI, TEŠKE NOĆI /

Kreće toplinski val: Meteorolog otkrio gdje već danas počinju tropske vrućine

Od danas smo na Jadranu, a od četvrtka u cijeloj zemlji, u uvjetima toplinskog vala koji može djelovati na naše zdravlje

29.7.2026.
6:01
Dorian Ribarić
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Slijedi nam barem desetak dana izražene ljetne vrućine. Naime, već smo pod utjecajem anticiklone, ali prostrano polje vedrine sa zapada kontinenta polako se premješta nad naše krajeve u koje će pritjecati vruć zrak. Od danas smo na Jadranu, a od četvrtka u cijeloj zemlji, u uvjetima toplinskog vala koji može djelovati na naše zdravlje, a tako će i potrajati…

SRIJEDA

Ujutro potpuno vedro, samo mjestimice u ranim jutarnjim satima po kotlinama središnje Hrvatske i uz rijeke može biti kratkotrajne sumaglice. Pritom i mirno, ali uz samu jadransku obalu slaba do umjerena bura, prvenstveno pod Velebitom i na krajnjem jugu, gdje lokalno može biti i jaka. Na kopnu jutro ugodno svježe, ali već ponegdje tropski toplo na moru.

Sredinom dana i poslijepodne i dalje uz obilje sunca i vedrine, tek pokoji oblačak oko gorja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu tek slab s mora. Posvuda vruće, ponegdje i vrlo vruće s temperaturom između 32 i 35 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana u znaku pretežno sunčanog vremena. Na kopnu još do kraja tjedna noći većinom ugodne, ali danju vrućina sve neugodnija, za vikend ponegdje u hladu i viša od one uobičajene temperature našeg organizma.

IDUĆIH DANA MORU

Na Jadranu će se redati sve češće, uz burin, vrlo tople i mnogima teške noći, zatim vrlo vrući dani. No, danju će barem kakvo takvo olakšanje, osobito na moru i otocima, pružati maestral.

Vremenska PrognozaSrijedaToplinski Val
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike