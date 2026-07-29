Kreće toplinski val: Meteorolog otkrio gdje već danas počinju tropske vrućine
Od danas smo na Jadranu, a od četvrtka u cijeloj zemlji, u uvjetima toplinskog vala koji može djelovati na naše zdravlje
Slijedi nam barem desetak dana izražene ljetne vrućine. Naime, već smo pod utjecajem anticiklone, ali prostrano polje vedrine sa zapada kontinenta polako se premješta nad naše krajeve u koje će pritjecati vruć zrak. Od danas smo na Jadranu, a od četvrtka u cijeloj zemlji, u uvjetima toplinskog vala koji može djelovati na naše zdravlje, a tako će i potrajati…
SRIJEDA
Ujutro potpuno vedro, samo mjestimice u ranim jutarnjim satima po kotlinama središnje Hrvatske i uz rijeke može biti kratkotrajne sumaglice. Pritom i mirno, ali uz samu jadransku obalu slaba do umjerena bura, prvenstveno pod Velebitom i na krajnjem jugu, gdje lokalno može biti i jaka. Na kopnu jutro ugodno svježe, ali već ponegdje tropski toplo na moru.
Sredinom dana i poslijepodne i dalje uz obilje sunca i vedrine, tek pokoji oblačak oko gorja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu tek slab s mora. Posvuda vruće, ponegdje i vrlo vruće s temperaturom između 32 i 35 Celzija.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
Idućih dana u znaku pretežno sunčanog vremena. Na kopnu još do kraja tjedna noći većinom ugodne, ali danju vrućina sve neugodnija, za vikend ponegdje u hladu i viša od one uobičajene temperature našeg organizma.
IDUĆIH DANA MORU
Na Jadranu će se redati sve češće, uz burin, vrlo tople i mnogima teške noći, zatim vrlo vrući dani. No, danju će barem kakvo takvo olakšanje, osobito na moru i otocima, pružati maestral.