Orban o našoj obali: 'Zaljubio sam se na prvi pogled, Hrvatska je s mora fantastična'

Dva mjeseca nakon poraza na izborima, bivši mađarski premijer Viktor Orbán je održao prvi javni govor u Tusnádfürdőu, nakon kojeg je dao ekskluzivni intervju za mađarski portal Blikk. Osim izbornog poraza i budućnosti u politici, Orban je otkrio zašto misli da je "Hrvatska fantastična s mora" i kako se zaljubio u jedrenje.

Za sve je "kriv" njegov prijatelj, inače jedan od bivših veleposlanika u Bruxellesu, koji je dužnost obnašao i u Hrvatskoj. "Rekao mi je da misli da je Hrvatska najfascinantnija zemlja. Rekao sam mu da je i ja volim. Ali on je rekao - ali s vode. Tko nije vidio Hrvatsku s mora, nije vidio njezinu pravu ljepotu. Ja sam probao i zaljubio se na prvi pogled. Da, Hrvatska s mora je apsolutno fantastična", izjavio je Orban.

Tvrdi da ne voli velike brodice i jahte na kojima ima osjećaj da je kao na plutajućem hotelu. Zato više preferira male jedrilice: "Jedrenje je više kao kampiranje. Veliki brod je kao hotel, a mala jedrilica kao kamp. Volim kampiranje u divljini", navodi bivši mađarski premijer.

'Ljudi u Mađarskoj su u zemlji snova'

Prisjetio se kako je našao skipera koji izvrsno govori mađarski i koji nema tradicionalni turistički pristup: "Rekao sam mu - plovimo, a čim pramac dotakne beton u luci, odmor je gotov. Zato smo stalno na sidru, u uvalama, to je pravi divlji kamping na moru".

Nakon izbora u travnju se, kaže, osjeća lakše iznutra i izvana. Iako tvrdi da sada radi više nego kada je bio premijer, nije opterećen obvezama koje su zaokupljale svaki trenutak njegovog dana.

Vjeruje da Mađarska trenutno živi "u svijetu snova", ali da je stvarnost puno drugačija.

"Ljudi koji su glasali za novu vladu žive u svijetu snova. Ali sa sigurnošću mogu reći da je stvarnost potpuno drugačija. To mogu reći na temelju brojki, činjenica i poznavanja ekonomskih procesa. Svi su euforični da će vrlo brzo sve biti bolje. No, čeka nas teška borba da obranimo ono što smo postigli i da spriječimo da bude još gore", naveo je Orban.

Ipak, priznao je da nije očekivao izborni poraz. Da je mislio da neće osvojiti vlast, priznaje da bi neke stvari ranije promijenio.