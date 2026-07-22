Najžešća Orbanova reakcija još od poraza na izborima: 'Koristit ćemo sva sredstva'

Bivši mađarski premijer Viktor Orban, smijenjen s vlasti u travnju nakon 16 godina vladavine, pozvao je svoje pobornike da "obnove demokraciju" koju je nova vlada navodno uništila.

U svom prvom značajnijem političkom istupu od uvjerljivog poraza u travnju, Orban je u utorak navečer na Facebooku objavio "izjavu otpora", nedugo nakon što je njegova stranka Fidesz objavila da su istražitelji upali u urede u kojima se nalazi njezini internetski serveri.

Tužiteljstvo je u pisanoj izjavi Reutersu navelo da je operacija bila povezana s istragom o "pronevjeri i drugim kaznenim djelima" u Nacionalnom fondu za kulturu.

'Mađarska prestala biti demokratska država'

Orban je novinarima pak izjavio da su tužitelji zaplijenili servere s bazom podataka i elektroničkom poštom članova stranke, nazvavši to politički motiviranim procesom s ciljem pravne blokade rada Fidesza. "Pitanje Nacionalnog fonda za kulturu bilo je samo izgovor za ovo”, rekao je bivši nacionalistički premijer koji tvrdi da nije bilo nikakvih nepravilnosti.

U objavi na Facebooku on je ustvrdio da je Mađarska "prestala biti demokratska država" nakon što je nova vlada desnog centra premijera Petera Magyara usvojila ustavni amandman kojim se prekida mandat predsjedniku države i predsjedniku Ustavnog suda.

Magyarova stranka Tisza odbacuje te optužbe te najavljuje daljnju borbu protiv korupcije za koju tvrdi da je bila sveprisutna za vrijeme vlade Fidesza.

Sam Orban je tijekom svoje vladavine bio suočen s oštrim kritikama vezanim uz demokratske standarde u Mađarskoj te je često bio u sukobu s EU-om oko pitanja poput vladavine prava i prava manjina.

Prekinut predsjednikov mandat

Bivši mađarski premijer odbacuje optužbe za korupciju, tvrdi da je "novi politički sustav nelegitiman", te najavljuje da će Fidesz protiv "zloporabe moći" koristiti "sva miroljubiva sredstva".

Tisza ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, što joj omogućuje poništavanje promjena koje je uveo Orban, a za koje Magyar tvrdi da su naštetile demokraciji. Ustavnim amandmanom prekinut je mandat predsjednika Tamasa Sulyoka, uz obrazloženje o "ozbiljnom gubitku povjerenja" društva u čelnika kojeg su 2024. godine izabrali zastupnici Orbanova Fidesza. Parlament će uskoro izabrati novog predsjednika.

Magyarova Tisza uživa veliku podršku javnosti - anketa agencije Median s početka ovog mjeseca pokazala je da ima 60 posto podrške, u usporedbi s 18 posto Fidesza. Orbanova stranka se od izbora nalazi u rasulu, a prošlog je tjedna ostavku podnio i čelnik njihova parlamentarnog kluba, prenosi Reuters.