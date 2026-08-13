Josip Dabro o ilegalnim migranatima: 'U zlo treba pucati'

Josip Dabro na svom se Facebook profilu osvrnuo na vijest da je Pakistanac Mohamad Sh. (38), osuđen u Hrvatskoj na 6,5 godina zatvora zbog silovanja Nepalke koju je 20 sati držao zatočenom. Ovu je vijest Dabro iskoristio kako bi pozvao na ubijanje ilegalnih migranata "u nasilnom pokušaju prelaska hrvatske granice".

Priopćenje, koje je objavio na svojoj Facebook stranici i poslao medijima, naslovio je kao 'Načelo državne preventive prema ilegalnim migrantima: Sa zlom nema razgovora, u zlo treba pucati'. Ističe da ovakvo kazneno djelo "odavno nije ekskluzivna vijest u Hrvatskoj, pogotovo u Europi".

Podsjetio je da je navedeni Pakistanac godinama u statusu tražitelja azila kao ilegalni migrant, ali i ponavljač najtežih kaznenih djela. "Policije ureduju i privode ga sudovima, sudovi ga kažnjavaju, a nitko ga ne može protjerati. Jer uvijek iznova zatraži azil", napisao je Dabro i dodao kako je to čemu svjedočimo demonstracija nemoći i paralize državnih poredaka.

'Dođite, radite što hoćete'

Kazao je da je vijest o silovanju Nepalke poziv svima u svijetu da "dođu i mirno nekažnjivo ispunjavaju svoje najperverznije nagone i želje".

"Dođite, radite što god hoćete, nitko vam ne može ništa, a uz to ćete imati besplatan smještaj, hranu, džeparac za kondome, eventualno noževe ili čak i vatreno oružje", objavio je.

Naveo je da je, u kontekstu ranije objavljenih informacija o nasrtaju na policajku, premlaćivanjima, ubojstvima, masovnim tučnjavama i drugih svakodnevnih ružnih scena na ulicama Zagreba i europskih gradova, posve očito da sve ozbiljnija nesigurnost postaje legalna europska stečevina.

Predložio brojna rješenja

Saborski zastupnik potom je ponudio nekoliko rješenja, među kojima poziva na pucanje na ilegalne migrante.

"Sigurnost svoga naroda se primarno brani na granicama, svim sredstvima, i pucanjem ako i kad treba", napisao je Dabro i dodao da međunarodne norme ne smiju ograničavati državu ako ona procijeni da je ugrožena nacionalna sigurnost.

"Ni jedna međunarodna norma ne može pravno suspendirati suvereno i isključivo pravo države da svim raspoloživim sredstvima štiti svoju nacionalnu sigurnost", poručio je.

'Ako imate prigovor - vodite migrante kući'

Smatra da država u ovakvim slučajevima mora djelovati odmah, a takvu politiku javno promovirati kako bi odvratila ljude koji namjeravaju ilegalno prijeći granicu i činiti kaznena djela. Pozvao je i one koji se protive takvom pristupu da osobno preuzmu brigu o ilegalnim migrantima.

"Svi koji imaju moralni prigovor na ovakve državne politike, umjesto retoričkih nadmudrivanja - preuzmite ilegalne migrante, vodite ih kući, hranite i njegujte, dijelite s njima svoju sigurnost, blagostanje i dom, prestanite dijeliti tuđe", napisao je.

"Zato je umjesto poruke o nemoći države u postupanju prema zlu kakvu vidimo u medijima potrebno istaknuti naslove tipa: 'Ilegalnog migranta u nasilnom pokušaju prelaska hrvatske granice ubile snage sigurnosti!' i 'Policija pretukla silovatelja, sud ga odmah protjerao iz Hrvatske!'" piše Dabro.

Navodi da takve poruke više vrijede od sto armija na granicama, a naglašava da onaj tko planira nezakonito ući u Hrvatsku i raditi nered u zemlji mora znati da ga čeka progon ili smrt, a ne zaštita i "nadpravo", zaključio je Dabro.