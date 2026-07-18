Dabro radi punom parom? Objavio fotografiju s 'bendom': 'Novi hit je u nastanku'
'To legendo samo naprijed', 'Kad je vani hit, je l' se zna šta', napisali su mu pratitelji
Saborski zastupnik Josip Dabro još je u veljači ove godine najavio, i to pred kamerama RTL-a, da kreće sa snimanjem albuma domoljubnih pjesama - kako je i rekao - za sve svoje fanove.
Prije dvadesetak dana otkrio nam je i da će sredinom kolovoza krenuti sa snimanjem, ali i kako će se zvati pjesme koje će biti na albumu.
Dabro je na svojem Facebook profilu sinoć objavio fotografiju (koja pomalo djeluje i kao da je kreirana umjetnom inteligencijom) uz opis "Novi hit je u nastanku. Hvala svima na podršci koja me pokreće. Uskoro nešto posebno!"
Kako god bilo, umjetna inteligencija ili ne, u komentarima nije nedostajalo podrške.
"To legendo samo naprijed", "Kad je vani hit, je l' se zna šta", napisali su mu pratitelji.
Podsjetimo, Dabro će na albumu imati sljedeće pjesme:
- Tjeraju me do tamnice puste
- Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)
- Ustani bane Jelačiću
- Marjane, Marjane
- Vila Velebita
- Vezak vezla Hrvatica Mlada
- Oj Hrvatska mati
- Ovim su šorom
- Korak ide za korakom
- Odavno smo graničari stari
"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručio je za RTL Danas, a aranžmane pjesama radit će Stjepan Đurković - Stipo i Zvonimir Rukavina - Ćibo.