Dabro radi punom parom? Objavio fotografiju s 'bendom': 'Novi hit je u nastanku'

Saborski zastupnik Josip Dabro još je u veljači ove godine najavio, i to pred kamerama RTL-a, da kreće sa snimanjem albuma domoljubnih pjesama - kako je i rekao - za sve svoje fanove.

Prije dvadesetak dana otkrio nam je i da će sredinom kolovoza krenuti sa snimanjem, ali i kako će se zvati pjesme koje će biti na albumu.

Dabro je na svojem Facebook profilu sinoć objavio fotografiju (koja pomalo djeluje i kao da je kreirana umjetnom inteligencijom) uz opis "Novi hit je u nastanku. Hvala svima na podršci koja me pokreće. Uskoro nešto posebno!"

Kako god bilo, umjetna inteligencija ili ne, u komentarima nije nedostajalo podrške.

"To legendo samo naprijed", "Kad je vani hit, je l' se zna šta", napisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, Dabro će na albumu imati sljedeće pjesme:

Tjeraju me do tamnice puste Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba) Ustani bane Jelačiću Marjane, Marjane Vila Velebita Vezak vezla Hrvatica Mlada Oj Hrvatska mati Ovim su šorom Korak ide za korakom Odavno smo graničari stari

"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručio je za RTL Danas, a aranžmane pjesama radit će Stjepan Đurković - Stipo i Zvonimir Rukavina - Ćibo.