Dabro za RTL Danas: 'Nemam potrebe se ispričati! Nisam stigao na Doru, ali najavljujem album domoljubnih pjesama'

Nema gdje Josip Dabro i danas nije glavna tema. Nakon dva dana od pojavljivanja prve snimke, napokon je stao pred našu kameru. Samo za RTL poručio je kako se neće ispričati.

U nastavku ekskluzivno donosimo cijeli intervju koji je s Dabrom vodila reporterka RTL-a Danas, Dajana Šošić.

Je li vam neugodno zbog veličanja lika i djela Ante Pavelića?

Prije svega, moram reći da se u Komletincima održavala pokladna zabava, tj. pokladno jahanje i u skladu poklada, same korizme, se koriste kao i diljem Hrvatske i pjesme, kostimi i izreke.

Hoćete reći da je to samo bilo zbog poklada?

Prije svega, to je bilo zbog poklada. A ako idete u tom kontekstu da me pitate je li mi neugodno - nije mi neugodno.

Ipak ste vi bivši ministar i saborski zastupnik. Vidite li tu nešto sporno ili kakav problem?

Vidite li vi u hrvatska javnost da je nešto sporno kad se na karnevalu pali predsjednik države, premijer i ostali saborski zastupnici?

Hoćete li reći da taj stih ne biste pjevali izvan poklada?

Naravno da ne bih, to ne pjevam izvan poklada.

Pojavila se još jedna snimka, nisu bile poklade gdje se spominje sporni stih, a vi svirate harmoniku. Kako to objašnjavate?

Rekao sam to u svojoj Facebook objavi. Postoje ljevičari u Hrvatskoj koji su prije svega zabranili i dolazak, to jest pjevanje Thompsona na trgovima. Postoje sada neki koji bi zabranili da pjevam Stjepana Radića na pokladnom jahanju, a u mojoj...

Nije sporan Stjepan Radić, nego stih u kojem se spominje grobnica u Madridu.

U mojoj kući s mojim prijateljima, ja ću pjevati ono što ja hoću. Nitko mi to neće zabranjivati.

Zašto imate potrebu otpjevati takav stih, zar nije bolje pjevati neku hrvatsku, slavonsku pjesmu?

A koji je stih vama sporan? Ja to ne razumijem.

Grobnica u Madridu. Na koju se to grobnicu po vama misli, ako ne na onu Ante Pavelića?

Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj.

Hoće li itko povjerovati da niste mislili na Antu Pavelića?

Imate li vi čitač misli ili građani imaju čitač misli pa da moraju gledati što sam ja rekao?

Je li vam žao zbog spornog stiha? Iz HDZ-a kažu da bi bilo lijepo da se ispričate.

Nimalo. Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati.

Čak ni po cijenu koalicije?

Koalicija nikad nije bila sporna. Domovinski pokret je glavni partner u Vladi koji provodi projekte i ključne stvari s HDZ-om. Nikad koalicija nije dolazila u pitanje.

HSLS je bio prilično oštar.

To je njihov stav. Ja mogu govoriti o Domovinskom pokretu. Domovinski pokret je lista, gdje smo mi kao saborski zastupnici osvojili samostalno naše mandate i podijelili ili prikazali hrvatskom narodu naše politike. I mi ćemo naše politike provoditi. Mi ne ulazimo u dileme ili rasprave gospodina Hrebaka. Zna se što je Domovinski pokret i gdje pripada Domovinski pokret. Tako da to su neusporedive stvari. Gospodin Hrebak i Domovinski pokret.

Što se tiče nove snimke, oko harmonike gdje se isto čuje sporni tip. Vi svirate, kako je došlo do nje, jeste li trebali svirati.

Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana.

Hoće li na tom albumu biti sporni stih?

Vidjet ćemo. Nema ništa sporno, ja sam svoje rekao.

I dalje mislite da tu nema ništa sporno?

Ne vidim ništa sporno u pokladama, bilo koji stih. Mislim da je to bez veze prepumpana priča.

Izvan poklada je sporno

Ja ga nisam pjevao, ali rekao sam, pjevam u svojoj kući, ono što ja hoću. Neće mi nitko govoriti što ću pjevati.

Možete li reći da u javnosti i izvan poklada više nećete pjevati taj ili slične stihove?

U javnosti i izvan poklada ja nikad ni nisam pjevao. Ali ne vidim ništa sporno. Ako je gospodin Stazić rekao da je pobijeno malo Hrvata na Bleiburgu, je li on odgovarao za bilo što. Je li ga SDP na neki način sankcionirao njegovu izjavu? Mislim da se prave od toga dvostruka mjerila, dvostruki kriterij da je Domovinski pokret nekakva jako desna stranka koja ruši ustavni poredak Republike Hrvatske, a SDP, Možemo, da su to prije svega izdanci komunističke partije koje su pobili preko 200 tisuća ljudi, da je to normalna nekakva grupacija, da mogu vrijeđati i uvjetovati nama što ćemo mi govoriti, kako ćemo se ponašati i što ćemo pjevati.

Paše li vam da se stvara takva slika i zbog rejtinga?

Na kraju krajeva, rekao sam da Domovinski pokret ima svoje politike. Domovinski pokret se ne odriče hrvatskog naroda u bilo koje vrijeme hrvatske povijesti. Ginulo se za ovu državu i '14., '41. i '90. Moj djed je bio na Bleiburgu, prošao križni put i jako puno domoljubnih narodnih pjesama sam naučio od njega.

Zamjeraju li vam kolege, očekujete li neke sankcije?

Prije svega, nema nikakva razloga bilo što da mi zamjere. Sankcije nisu potrebne. Rekao sam da je gospodin Stazić svojom izjavom u SDP-u, u kada je rekao da je pobijeno malo Hrvata na Bleiburgu, a pobijeno ih je preko 200 tisuća... Jesu li njega sankcionirali? Na kraju krajeva, ja sam glavni tajnik Domovinskog pokreta i ja provodim politike Domovinskog pokreta.

Što se tiče policajaca koji su se našli na spornoj snimci, je li vam žao što su se tamo našli?

Sad imamo taj slučaj kad ja sviram i kad netko drugi pjeva. I u ovom slučaju kad ja pjevam, a ti dečki, kao kulturno umjetničko društvo koji su sudjelovali na karnevalskoj ili pokladnoj povorci se i danas prozivaju. Ovim putem, ako DORH ili bilo tko u ovoj državi želi teretiti te ljude, ja preuzimam odgovornost na sebe. Ti ljudi sviraju i svirali su ono što je narod tamo tražio od njih. Tako da mi je jako žao da se njih na neki način dovodi u kontekst sviranja ustaške pjesme.

Je li vas kontaktirao itko iz DORH-a?

Nije me nitko kontaktirao, ali baš bih volio da vidim što može biti sporno na pokladnoj povorci, pokladnom jahanju.

Spomenuli ste prilikom pjesme i Milorada. Gospodin Pupovac je to doživio kao prijetnju. Je li to bila prijetnja?

To sam vidio, ali nisam htio reagirati odmah da ne bi ispalo nešto da se mi vadimo. Na toj pokladni povorci bile su dvije osobe koji se zovu Milorad, koji su moji prijatelji. I ta pjesma o Stjepanu Radiću je bila usmjerena jednom od mojih prijatelja koji je bio iza mojih leđa.

Kažete da se ne odnosi na Milorada Pupovca? Tko će to povjerovati s obzirom na povijest odnosa DP-a i SDSS-a?

Ja s gospodinom Pupovcem nikad nisam imao nekakav loš odnos, niti sam ga ja spomenuo. Vidim da su iz SDSS-a jedva dočekali da je DP napao njih. To se nije odnosilo na gospodina Pupovca. To se odnosilo na jednog mog prijatelja koji živi u Ličko-senjskoj županiji. Za to imam svjedoke.

Hoćete li na glasanju u petak dati ruku za novog ministra?

Naravno, rekao sam. Koalicija je rad i premijera i Vlade i Domovinskog pokreta. Nikad nije bila sporna po pitanju cijelog DP-a. Mi smo jedinstveni, uvijek za dobra rješenja. Malo se spominju po javnosti zakoni, djela, što rade naši ministri i resori pod DP-om. Ali nebitno, nije sporna, niti je ikad bila potpora u Saboru niti u Vladi.

Kažete da nije riječ i Anti Paveliću ni Miloradu Pupovcu. Zar nije bolje da ste možda taj stav zadržali?

"Pa neću nikada zadržati svoj stav da bih se umilio javnosti. Ne mogu reći da se odnosilo na Milorada Pupovca kad je čovjek koji je stajao iza mojih, to jest dvije osobe iza mojih leđa se zovu Milorad. Pa nije Milorad Pupovac jedini Milorad u Hrvatskoj. Možda je bilo namijenjeno ako ćemo tako gledati Miloradu Dodiku.

Premijer kaže da vas treba disciplinirati, može li se vas disciplinirati?

Nije premijer tako rekao da se mene treba disciplinirati, niti je tako mislio. On je pametan čovjek koji jako dobro poznaje mene i moju narav. Ja sam dugo godina bio u sportu, ja sam itekako discipliniran i predvidljiv čovjek, tako da moji prijatelji znaju da, što se tiče discipline, mogu biti sigurno uzor dobroj većini u ovom dijelu Hrvatske.

Bilo je malo problema oko Šuma...

To nije... Što znači disciplina, ako govorim istinu i ukazujem na nekakve probleme, što je moja zakonska i ustavna obveza, onda me treba disciplinirati da šutim? Na to mislite?

Ne. Mislim na to da je u koaliciji bilo dosta problema, a dovodilo se u pitanje da ste vi u oba slučaja faktora.

Mene su izabrali građani 5. izborne jedinice ljudi koji vjeruju meni koji vjeruju mojim političkim načelima i koji me vole što sam prije svega izravan i iskren čovjek. Kada govorim o politici, iskrenost i nekakva izravnost ne odgovaraju svima, ali ja sam taj koji jesam. Ja se ne mogu i ne želim promijeniti da bi se dodvoravao javnosti.

Najavili ste taj novi album, koji će se izvođači naći na njemu?

To će biti mala, mala tajna. Zvat će se 'U mom šoru'.

Uskoro opširnije...