Upoznajte Belinha: Mladi talent osvaja hrvatske travnjake, a žele ga europski velikani

"Čim sam se rodio, već sam volio loptu" – riječi su 17-godišnjeg Rafaela Gomesa Sirina, poznatog kao Belinho, mladog nogometnog talenta koji je prevalio više od 10 tisuća kilometara od asfaltiranih ulica rodnog Ria do travnjaka u Zagrebu. Priču o ovom izvanrednom mladom igraču donosi Helena Barić.

Belinho je svoj talent pokazao već s deset godina, kada su video snimke njegovih driblinga po brazilskim ulicama sakupile više od 112 tisuća pregleda. Inspiraciju su mu pružili legendarni Eduardo da Silva i Sammir, a sada on piše novo poglavlje svoje karijere u Hrvatskoj.

U Brazilu su igre često bile bosi, a u Zagrebu ga je iznenadila moderna oprema i tenisice suigrača. No, kako sam kaže, lopta je svugdje ista.

Nakon četiri godine provedenih u Dinamu, Belinho je nastavio karijeru u Kustošiji, gdje se pridružio seniorskoj momčadi. U prvoj utakmici odmah je zatresao mrežu i postao najmlađi strijelac u aktualnoj sezoni Druge nogometne lige.

"Iskreno, bio sam jako sretan. Prvi nastup za prvu ekipu i odmah sam zabio – nisam mogao bolje od toga," rekao je mladi napadač.

Belinho donosi i dio brazilske igre, ali prilagođava se ritmu hrvatskog nogometa. U razgovoru otkriva svoje favorite: Luka Modrić za Hrvatsku, Neymar za Brazil, te kombinira stilove i glazbu iz oba svijeta.

Iako još nije punoljetan, mladi Brazilac već je privukao pažnju nekih od najvećih europskih klubova – od Arsenala i Manchester Uniteda do Barcelone, Real Madrida i Borussije Dortmund.

"Uzimam ovo kao priliku da radim još više, da budem jači i da vjerujem u sebe," kaže Belinho, čija je karijera tek na početku.

Belinho je već ušao u svijet seniorskog nogometa, a hrvatska publika s nestrpljenjem prati njegov razvoj. Jasno je da ovo nije samo početak uspješne karijere u Hrvatskoj, već i mogućnost da mladog talentiranog Brazilca gledamo kako bljesne i na najvećim europskim travnjacima.