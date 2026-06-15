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Ella Dvornik zagonetnom objavom poljupca ponovno rasplamsala znatiželju

Ella Dvornik zagonetnom objavom poljupca ponovno rasplamsala znatiželju
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija

15.6.2026.
9:57
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Hrvatska influencerica i blogerica Ella Dvornik (35) novom je objavom na Instagramu otkrila djeliće svog ljubavnog života. Kroz seriju intimnih crno-bijelih fotografija i kratki video, podijelila je s pratiteljima sretne trenutke, no identitet svog partnera i dalje vješto čuva od javnosti.

Zagonetni 'Meštar'

Na fotografijama prikazuju se isprepletene ruke, zagrljaji i poljupci, no lice Ellinog partnera, kojeg je od milja prozvala "Meštar", ostaje skriveno. Ova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a podršku su joj u komentarima pružili brojni pratitelji, prijatelji i poznate osobe. Komentari poput "Neka si ti sretna, lijepo te vidjeti sretnu", "Sretne žene u ljubavi su najljepše", "Zaslužila si biti sretna" i "Kako je lijepo kad su ljudi sretni" pokazuju koliko je njezinoj publici drago vidjeti je ispunjenu i nasmijanu. Među brojnim porukama istaknulo se i srce koje joj je ostavila pjevačica Severina.

Već neko vrijeme ljubi

Naime, ovo nije prvi put da Ella Dvornik objavljuje fotografije koje prikazuju njezin ljubavni život. Krajem ljeta prošle godine, na njezinom su Instagram profilu također osvanule zagonetne objave.

 

Podsjetimo, Ella Dvornik bila je četiri godine u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (47). Par je dobio dvije kćeri, Balie Dee (8) i Lumi Wren (5). Razvod braka pokrenuli su 2022. godine. 

Ella Dvornik zagonetnom objavom poljupca ponovno rasplamsala znatiželju
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Sudeći po reakcijama, Ellini pratitelji s odobravanjem prate njezin ljubavni put. Dok s nestrpljenjem iščekuju trenutak kada će otkriti identitet svog "Meštra", influencerica očito uživa u sretnijem i mirnijem životnom poglavlju.

 

Ella DvornikNovi DečkoVeza
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