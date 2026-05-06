Ella Dvornik o odlasku pod nož: 'Ovo nije bila impulzivna odluka'

Kod proslavljene influencerice Elle Dvornik (35) nema velike drame ni oko čega, pa tako ni oko estetskih zahvata. Bez skrivanja, ali i bez pretjeranog naglašavanja, o njima govori jednako kao i o svakodnevnim stvarima – direktno i bez filtera. U trenutku kad se sve češće raspravlja o granici između prirodnog izgleda i estetskih korekcija, Ella otvara temu na svoj način: bez moraliziranja i bez potrebe da se ikome pravda. Njezina odluka o endoskopskom brow liftu i blefaroplastici nije došla iz hira, nego iz želje da zadrži ono što već ima – samo u malo odmornijoj, svježijoj verziji.

Što vas je potaknulo da se odlučite na endoskopski brow lift i blefaroplastiku?

Iskreno, nije to bio neki dramatičan trenutak pred ogledalom gdje sam si rekla: “Moram se operirati.” Više je bilo to da sam već neko vrijeme primjećivala da mi se pogled promijenio. Ne nužno da izgledam starije, nego umornije. Imam prirodno spuštenije kapke i obrve, i to mi je s vremenom počelo davati taj teži izraz lica. Nisam htjela promijeniti lice, nego vratiti otvoreniji, odmorniji pogled. To mi je bila glavna motivacija.

Jeste li dugo razmišljali o zahvatima ili je odluka došla spontano?

Nije bila impulzivna odluka. Općenito mogu djelovati spontano, ali kod ovakvih stvari zapravo dosta istražujem. Dugo sam gledala što mi smeta, što je realno, što je pretjerivanje, a što bi stvarno imalo smisla. Mislim da je najvažnije kod estetskih zahvata ne ići iz panike. Kod mene je bilo više: ''Ok, ovo mi možda smeta, postoji li rješenje? Idem vidjeti je li to za mene.''

Možete li objasniti kako točno izgleda endoskopski brow lift iz perspektive pacijenta?

Iz perspektive pacijenta, zapravo je puno manje dramatično nego što zvuči. Naravno, riječ ''operacija'' uvijek zvuči dramatično, ali istina je da dođeš, pripreme te, zaspiš i probudiš se. Endoskopski brow lift radi se kroz male rezove u vlasištu, znači ne vidi se klasičan veliki rez. Cilj je podići područje obrva i čela tako da se pogled malo otvori, ali bez onog efekta iznenađene lutke. To mi je bilo jako važno. Nisam htjela izgledati ''zategnuto'' i nerealno nego svježije. Meni je najbitnije bilo povjerenje u doktora i da mi netko realno objasni što mogu očekivati, a ne da mi proda fantaziju - zato sam otišla kod liječnika Mladena Dudukovića.

Kakav je bio oporavak – koliko je trajao i što vam je bilo najizazovnije? Jeste li imali bolove ili neugodu nakon zahvata?

Oporavak nije bio strašan, ali nije ni “otišla sam na tretman i sutra sam kao nova”. Treba biti realan. Ima oteklina, malo zatezanja, pokoja modrica, čudan osjećaj u licu i faza u kojoj si svaki dan malo drugačija verzija sebe. Boli, iskreno nije bilo, više je neugoda, pritisak, zatezanje i činjenica da moraš biti strpljiv. Meni je najizazovnije bilo to čekanje da sve sjedne. U početku ne znaš što je oteklina, što je konačan rezultat, jesi li odlično ili izgledaš kao druga rasa.Prva dva dana su najintenzivniji, a onda ide sve lakše. Ali psihički moraš biti spreman da rezultat nije instant.

Koliko je vremena potrebno da vidite rezultate? Jeste li zadovoljni?

Prve promjene vidiš relativno brzo, ali pravi rezultat se ne vidi odmah. Na početku imaš otekline i sve izgleda malo prenaglašeno ili čudno, pa se onda s vremenom smiruje. Rekla bih da moraš dati licu nekoliko tjedana da počne izgledati normalno, a vjerojatno par mjeseci da stvarno vidiš finalni rezultat. Zadovoljna sam. Najviše zato što rezultat nije napravio od mene drugu osobu. I dalje izgledam kao ja, samo odmornije i otvorenije.

Planirate li u budućnosti još neke estetske zahvate?

Zasad sam zadovoljna. Ne mogu reći “nikad više ništa”. Ljudi se mijenjaju, lice se mijenja, tijelo se mijenja, a i stavovi se mijenjaju. Ali ne planiram sada neki veliki popis zahvata. Nisam u fazi da tražim što još mogu popraviti. Ovo sam napravila jer sam točno znala što mi smeta. Mislim da je to dosta zdrava granica: ne ideš popravljati sve, nego samo ono što ti stvarno ima smisla.

Mislite li da se pravovremenim manjim zahvatima može izbjeći veliki kirurški rez kasnije?

Ne možeš zaustaviti starenje, niti mislim da bi to trebao biti cilj. Ali vjerujem da manji, promišljeni zahvati u pravo vrijeme mogu dati prirodniji rezultat nego čekati trenutak kad te sve odjednom počne smetati pa želiš napraviti generalni remont. Svakako je bolje usporiti vrijeme nego ga vračati. Ali to ne znači da svi trebaju krenuti s “preventivom” čim vide prvu boru. Prevencija ima smisla samo ako je pametna, umjerena i stvarno prilagođena osobi. Inače lako postane nečiji hobi.

Postoji li opasnost da “preventiva” postane začarani krug novih zahvata?

Apsolutno. I mislim da je to realna opasnost. Estetski zahvati mogu biti odličan alat, ali mogu postati i rupa bez dna ako čovjek nema unutarnju granicu. Problem je kad više ne gledaš lice kao cjelinu, nego kreneš loviti detalje. Danas kapci, sutra nos, prekosutra jagodice, onda ti odjednom smeta nešto što ti nikad prije nije smetalo. Tu se lako izgubiš. Ja sebi nisam nikad bila ružna i nikad nisam htjela izgledat kao netko drugi. Mislim da je bitno znati s kakvim platnom imaš posla. Struktura lica i tijela podnose određene promjene, a kad se pretjera onda više nema simetrije. Ne stoji isti nos svima, niti ista veličina grudi. Mislim da treba gledat što bi tebe unaprijedilo, a ne što možeš promijeniti. Zato mislim da prije svakog zahvata treba stat i odradit razgovor sa sobom: hoće li mi ovo stvarno pomoći i treba li mi ili sam trenutno u fazi života u kojoj stalno tražim problem?

Kakve su bile reakcije vaše okoline – jesu li ljudi primijetili promjenu odmah?

Neki jesu, neki nisu. I to mi je zapravo najbolji znak. Ljudi koji me dobro poznaju su primijetili da izgledam svježije, ali nije bilo ono: “Što si napravila s licem? Ili ne ličiš na sebe”. Najbolja reakcija mi je kad netko ne zna točno što je drugačije, nego samo kaže da izgledam dobro. To mi je bio cilj. Ne da ljudi vide zahvat, nego da vide bolji izraz.

Jeste li se susrela s negativnim komentarima i kako danas gledate na tu vrstu kritike kada je riječ o estetskim zahvatima?

Naravno. Kad si javna osoba, ljudi imaju mišljenje i o tvojoj frizuri, i o tvom kapku, i o tvojoj duši, ako im daš dovoljno vremena. Mislim da ljudi često kritiziraju estetske zahvate iz dvije krajnosti: ili zato što ih se boje, ili zato što ih potajno zanimaju, ali im je neugodno priznati. Naravno, postoje i ljudi koji stvarno imaju stav protiv toga i to poštujem, ali nema potrebe zamarati se tuđim odabirima ako ne utječu na tebe. Ono što ne poštujem je moraliziranje. Ako netko ne želi estetske zahvate, odlično. Ako netko želi, isto odlično. Meni je najgore kad se žene napada što stare, a onda ih se napada i kad nešto naprave da bi se osjećale bolje. To je dokaz da će ljudi za bilo što prigovarati samo da prigovaraju. Zato ljude ne treba slušat.

Jeste li ikada požalili zbog nekog estetskog zahvata?

Nisam požalila u smislu da mislim: “Zašto sam to ikad napravila?” Ali sam iz nekih stvari naučila da treba biti jako oprezan, posebno s trendovima. Mislim da je najveća greška kod estetike kad radiš nešto jer je trenutačno popularno, a ne zato što odgovara tvom licu. Lice nije TikTok trend. Ne možeš ga mijenjati svaka tri mjeseca prema algoritmu. Zato danas puno više cijenim suptilnost. Najbolji zahvat je onaj koji ne vrišti da je zahvat. On samo tiho kaže: “Spavala sam 12 sati, pijem vodu i nitko me ne stresira”.

