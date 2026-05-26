Frana Lokas Mudrovčić: 'Bez razvoja gospodarstva nema ni dugoročnog razvoja Like'

U četvrtak će se u Gospiću održati panel "Kako EU projekti mijenjaju Liku za novu generaciju?“, koji zajednički organiziraju Lika Club i RTL Hrvatska. Panel će okupiti sudionike iz javnog, privatnog i društvenog sektora, a glavna tema bit će utjecaj europskih projekata na razvoj Like i kvalitetu života novih generacija.

Uoči panela razgovarali smo s panelistima o ključnim pitanjima razvoja regije, izazovima s kojima se Lika suočava te mogućnostima koje donose europski fondovi. Svaki od sugovornika podijelio je svoje viđenje budućnosti Like, ali i konkretna iskustva iz područja kojim se bavi.

Za početak donosimo intervju s Franom Lokas Mudrovčić, voditeljicom područnog ureda HBOR-a za Liku koja je govorila o važnosti razvoja lokalne zajednice, potencijalu EU projekata i promjenama koje mogu oblikovati budućnost Like.

Kako biste ocijenili utjecaj EU projekata na razvoj Like u posljednjih nekoliko godina?

Zahvaljujući EU fondovima posljednjih je godina pokrenut snažan investicijski ciklus, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. U ruralnim sredinama EU sredstva su dodatno važna s obzirom na to da bez njih brojni projekti ne bi mogli biti realizirani zbog skromnijih lokalnih proračuna. Vidljiva su ulaganja u infrastrukturu, energetsku obnovu, turizam, javne sadržaje i poduzetništvo, a ono što je posebno važno jest da su ti projekti otvorili prostor i za nove privatne investicije.

Iz perspektive HBOR-a važno je naglasiti da sama bespovratna sredstva često nisu dovoljna za realizaciju projekta. Potrebna je kvalitetna financijska konstrukcija i upravo tu HBOR ima važnu razvojnu ulogu. Kao razvojna banka pratimo investicije privatnog i javnog sektora, financiramo EU projekte, modernizaciju poslovanja i ulaganja u održivi razvoj.

HBOR je u posljednjih deset godina na području Ličko-senjske županije podržao više od 200 projekata ukupne vrijednosti veće od 74 milijuna eura kojih je jedan dio bio usmjeren upravo na EU projekte. Posebno nam je važno što u Gospiću imamo Područni ured još od 2005. godine, među prvim područnim uredima HBOR-a u Hrvatskoj. Važna je i kontinuirana suradnja HBOR-a i Ličko-senjske županije usmjerena na razvoj poduzetništva i stvaranje povoljnijeg investicijskog okruženja.

Koji su projekti po Vašem mišljenju najviše utjecali na kvalitetu života građana u Ličko-senjskoj županiji?

Po mom mišljenju, najveći učinak imaju projekti koji dugoročno stvaraju uvjete za kvalitetniji život i rad. To su ulaganja u infrastrukturu, zdravstvene i obrazovne sadržaje, energetsku obnovu, ali i projekti koji stvaraju nova radna mjesta i jačaju lokalno gospodarstvo.

Lika ima veliki potencijal u održivom turizmu, poljoprivredi, preradi hrane, drvnoj industriji i obnovljivim izvorima energije. Upravo su to sektori u kojima vidimo najveći prostor za razvoj i u kojima HBOR aktivno prati projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika i to pod povoljnijim uvjetima kada govorimo o ulaganjima u Ličko-senjsku županiju, u vidu niže kamatne stope, oslobođenja od plaćanja određenih bankarskih naknada i sl.

Važno je naglasiti da bez razvoja gospodarstva nema ni dugoročnog razvoja Like. Zato je posebno važna suradnja razvojnih institucija, Ličko-senjske županije i lokalnih poduzetnika kako bi se potencijal Like pretvorio u konkretne investicije i nova radna mjesta.

Koliko su EU fondovi danas važni za razvoj sredina poput Like?

Za područja poput Like EU fondovi danas su jedan od ključnih razvojnih alata jer omogućuju realizaciju projekata koji bi bez europske potpore teško bili ostvarivi. Međutim, danas razvoj više nisu samo bespovratna sredstva. Sve važniju ulogu imaju financijski instrumenti koji poduzetnicima omogućuju povoljnije i dostupnije financiranje investicija.

HBOR je posljednjih godina upravo kroz sredstva NPOO-a razvio niz vrlo konkurentnih programa za mikro, male i srednje poduzetnike. Riječ je o kreditima s vrlo povoljnim uvjetima financiranja, nižim kamatnim stopama, duljim rokovima otplate i počecima otplate. Tako je kroz NPOO kreditne programe HBOR podržao 378 projekata mikro, malih i srednjih poduzetnika ukupne vrijednosti veće od 318 milijuna eura.

U suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU HBOR provodi financijske instrumente koji su novost na financijskom tržištu RH s obzirom na to da predstavljaju kombinaciju bespovratnih i kreditnih sredstava. Dakle, radi se o kreditima s mogućnošću kapitalnog rabata odnosno otpisa dijela glavnice kredita nakon ispunjenja propisanih kriterija. Bespovratni dio sredstava je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) dok kreditna sredstva osigurava HBOR. Trenutno su u provedbi četiri financijska instrumenta pri čemu je Urbani razvojni fond namijenjen javnom sektoru dok su ostala tri financijska instrumenta: Krediti za modernizaciju proizvodnje, Krediti za održivi turizam i Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika namijenjeni poduzetnicima iz sektora mikro, malih i srednjih poduzetnika pri čemu Kredite za energetsku učinkovitost poduzetnika mogu koristiti i velika poduzeća.

Mislim da je upravo kombinacija europskih sredstava i razvojnih financijskih instrumenata danas ključ uspješnog regionalnog razvoja, a važnu ulogu u tome ima i suradnja HBOR-a i Ličko-senjske županije na stvaranju povoljnijih uvjeta za ulaganja i razvoj poduzetništva.

Je li demografija ključan problem kada se govori o području Ličko-senjske županije?

Demografija je sigurno jedno od ključnih pitanja kada govorimo o Lici, ali mislim da ju ne možemo promatrati odvojeno od gospodarstva i kvalitete života. Ljudi ostaju tamo gdje imaju mogućnost zaposlenja, razvoja poslovanja i dugoročnu perspektivu za sebe i svoje obitelji. Oni su i pretpostavka korištenja EU sredstava, jer kvalitetne projekte treba na vrijeme pripremiti te imati jasnu viziju razvoja kako bi se ta sredstva iskoristila na pravi način.

Zato ulaganja u gospodarstvo nisu samo gospodarska, nego i demografska mjera. Posebno su važni mikro, mali i srednji poduzetnici te lokalni projekti koji stvaraju održiva radna mjesta.

HBOR kroz svoje programe kontinuirano podupire ulaganja na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, a cilj nam je omogućiti poduzetnicima lakši pristup kapitalu i potaknuti razvoj privatnog sektora upravo u sredinama poput Like.

Na koji način EU projekti mogu pomoći mladima da ostanu živjeti i raditi u Lici?

Mislim da mladima danas nije dovoljno samo govoriti da ostanu, nego im treba omogućiti konkretne uvjete da ovdje mogu graditi svoju budućnost. To znači kvalitetna radna mjesta, mogućnost razvoja vlastitog poslovanja i pristup financiranju.

Lika ima velik potencijal u održivom turizmu, proizvodnji hrane, zelenim projektima, energetici i digitalnim djelatnostima, ali da bi se taj potencijal realizirao, mladima treba omogućiti pristup kapitalu i podršku pri pokretanju investicija. HBOR-ov kreditni program namijenjen mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama kao i početnicima jedan je od alata koji može pomoći mladima da ostanu u svome kraju i razviju vlastiti biznis.

Koliko su financijski instrumenti i potpore danas dostupni malim poduzetnicima i OPG-ovima u Lici te postoji li dovoljno interesa za ulaganja kroz EU projekte?

Danas su mogućnosti financiranja značajno bolje nego prije desetak godina i poduzetnicima su na raspolaganju različiti modeli financiranja — od bespovratnih sredstava do razvojnih kredita i financijskih instrumenata. Kada govorimo konkretno o financijskim instrumentima, oni su dostupni segmentu MSP-a kojem pripadaju i OPG-ovi te su poduzetnici iskazali veliki interes za financijske instrumente, a neki od projekata su već u provedbi.

Fondovi Europske unije nude niz mogućnosti za financiranje različitih projekata. Međutim, najčešće financira jedan dio investicije dok za ostatak korisnik mora osigurati sredstva iz drugih izvora. Također, bespovratna sredstva uobičajeno se dodjeljuju po metodi nadoknade, što znači da korisnik prvo sam plati nastale troškove pa tek naknadno potražuje povrat opravdanih troškova od nadležnih institucija. Zbog toga su korisnicima EU fondova potrebna značajna financijska sredstva za plaćanje svih aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta. Za te namjene na raspolaganju su HBOR-ovi krediti za sufinanciranje EU projekata koji su dostupni i javnom i privatnom sektoru te se njima mogu financirati svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta uključujući troškove koje korisnik kredita nije uključio u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta.

Ono što poduzetnicima često treba nije samo financiranje, nego partner koji razumije projekt i može pomoći u zatvaranju financijske konstrukcije investicije. Upravo tu vidimo ulogu HBOR-a — ne samo kao kreditora, nego kao razvojne institucije koja kroz Područni ured Gospić i kontinuiranu suradnju s Ličko-senjskom županijom aktivno sudjeluje u razvoju lokalnog gospodarstva i stvaranju povoljnijeg investicijskog okruženja u Lici.

Projekt #EuropeForUs je nacionalna medijska inicijativa koju provodi RTL u suradnji s Europskim Parlamentom, s ciljem približavanja tema Europske unije građanima i prikazivanja konkretnog utjecaja EU politika na svakodnevni život u lokalnim zajednicama.