Lički župan i 23 godine mlađa prijateljica napravili kaos na Pagu: Gađala ga je pepeljarom

Noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade policije u Novalji pretvorila se u pravi kaos. Kako 24sata neslužbeno doznaje, Ličko-senjski župan Ernest Petry našao se u središtu žestoke svađe s 23 godine mlađom prijateljicom, koja ga nije štedjela – ni riječima ni predmetima.

Na terasi još neotvorenog restorana, oko 1.30 ujutro, izbila je glasna prepirka koja je ubrzo eskalirala. Svjedoci tvrde da su padale teške uvrede, a situacija je kulminirala kada je žena navodno počela bacati pepeljare i sve što joj je bilo pri ruci. Ubrzo su stigli policija i Hitna, a oboje su bili pod utjecajem alkohola - župan s više od jednog promila, ona s više od dva.

Žena zadržana u policiji

Prema dostupnim informacijama, upravo je žena na kraju zadržana u policijskoj postaji zbog remećenja javnog reda i mira te alkoholiziranog stanja, dok za župana zasad nema potvrde o ozljedama ni sankcijama. Ironično, noć je završila tako da je ona postala prva osoba koja je prenoćila u novootvorenoj policijskoj postaji – i to prije službenog otvorenja.

Dan kasnije, na svečanosti otvorenja policijske zgrade okupili su se državni dužnosnici, no Petry se nije pojavio. Njegovu odsutnost kratko je komentirao gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.

"Bio sam na otvorenju nove zgrade policije, župana nije bilo, bila je njegova zamjenica. Ne znam zašto on nije došao, to morate pitati njega." No, 24sata piše kako se, neslužbeno, moglo čuti kako su Petryja navodno zamolili da izostane s događaja zbog dolaska visokih državnih dužnosnika

Policija je potvrdila intervenciju bez imenovanja aktera te navela da je kriminalističko istraživanje još u tijeku.

Inače, Petryju ovo nije prvi neobičan istup – javnost ga pamti i po viralnoj snimci iz Gospića na kojoj usred noći demonstrira borilačke vještine na parkiralištu, ali i u političkom životu po tome što je "rekorder" u promjenama stranaka.

