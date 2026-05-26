FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOZAČI, OPREZNO! /

Prometne nesreće na A3 i A4, pas na A1: Vozi se uz ograničenje brzine

Prometne nesreće na A3 i A4, pas na A1: Vozi se uz ograničenje brzine
×
Foto: Screenshot/HAK

Pas je uočen na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Šestanovac, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat

26.5.2026.
8:09
Hina
Screenshot/HAK
VOYO logo
VOYO logo

Prometne nesreće dogodile su se na autocestama A3 i A4 zbog čega se promet vodi po dvije promete trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, na autocesti A1 uočen je pas, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Na autocesti A3 prometna se nesreća dogodila između čvora Most Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba.

Pas je uočen na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Šestanovac, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

 Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale (DC8) Zaton-Trsteno u mjestu Orašac vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence.

Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8), navodi HAK.

Prometne NesrećeA1 AutocestaA3
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike