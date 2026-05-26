Prometne nesreće na A3 i A4, pas na A1: Vozi se uz ograničenje brzine

Prometne nesreće dogodile su se na autocestama A3 i A4 zbog čega se promet vodi po dvije promete trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, na autocesti A1 uočen je pas, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Na autocesti A3 prometna se nesreća dogodila između čvora Most Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba.

Pas je uočen na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Šestanovac, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale (DC8) Zaton-Trsteno u mjestu Orašac vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence.

Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8), navodi HAK.