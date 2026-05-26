FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK KARAKTER /

Russell Crowe na meti kritika nakon snimke davanja autograma fanovima: 'U čemu je problem?'

Russell Crowe na meti kritika nakon snimke davanja autograma fanovima: 'U čemu je problem?'
×
Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Snimku je na društvenim mrežama podijelio TMZ uz komentar da je glumac jasno dao do znanja kako nije raspoložen za fanove, što je izazvalo burne reakcije

26.5.2026.
17:50
Hot.hr
Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Oskarovac Russell Crowe (62) ovih se dana našao na meti kritika na društvenim mrežama nakon što se proširila snimka njegova susreta s obožavateljima ispred hotela u Parizu. Glumca su ondje dočekali brojni obožavatelji s markerima u rukama, nadajući se autogramu i fotografiji. Na snimci se vidi kako Crowe okupljenima odmah postavlja jasna pravila ponašanja.

"Slušajte, ostanite gdje jeste. Ako se ne budete gurali, doći ću do svakoga. Dajte ljudima prostora. Čim netko počne stvarati probleme, odlazim. Jasno?" poručio je glumac.

Nakon toga počeo je dijeliti autograme, no jednog je obožavatelja odbio kada ga je zamolio da uz potpis napiše i “Maximus”, ime njegova lika iz kultnog filma "Gladijator".

"Ne" kratko je odgovorio Crowe.

Snimku je na društvenim mrežama podijelio TMZ uz komentar da je glumac jasno dao do znanja kako nije raspoložen za fanove, što je izazvalo burne reakcije. Dok su ga neki prozvali nepristojnim i bahatim, drugi su ga branili tvrdeći da samo pokušava održati red i sigurnost.

Rasprava je ubrzo stigla i do samog Crowea, koji je na platformi X odgovorio kako se cijela priča nepotrebno dramatizira.

"Svi su dobili autogram i selfie, prolaz do hotela bio je slobodan za goste, a ja sam svejedno stigao na avion na vrijeme. Jedan čovjek, bez zaštitara. Sve riješeno. U čemu je problem?", napisao je glumac.

Russella Crowea već godinama prati reputacija osobe teškog karaktera. O tome je prošle godine govorio i oskarovac Kevin Macdonald tijekom predavanja na Filmskom festivalu u Edinburghu, prisjećajući se suradnje s Croweom na filmu State of Play.

"Mislim da ne govorim ništa novo kad kažem da je Russell Crowe prilično težak čovjek. Toliko je znao zastrašiti studio da se ljudi ponekad nisu htjeli ni pojaviti na setu", rekao je redatelj kroz smijeh.

 

Russell CroweAutogram
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike