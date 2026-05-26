Russell Crowe na meti kritika nakon snimke davanja autograma fanovima: 'U čemu je problem?'

Oskarovac Russell Crowe (62) ovih se dana našao na meti kritika na društvenim mrežama nakon što se proširila snimka njegova susreta s obožavateljima ispred hotela u Parizu. Glumca su ondje dočekali brojni obožavatelji s markerima u rukama, nadajući se autogramu i fotografiji. Na snimci se vidi kako Crowe okupljenima odmah postavlja jasna pravila ponašanja.

"Slušajte, ostanite gdje jeste. Ako se ne budete gurali, doći ću do svakoga. Dajte ljudima prostora. Čim netko počne stvarati probleme, odlazim. Jasno?" poručio je glumac.

If you needed a reminder that fans are not always priority No. 1 -- turn to Russell Crowe -- cause the guy was absolutely not having it outside of his Paris hotel.



Nakon toga počeo je dijeliti autograme, no jednog je obožavatelja odbio kada ga je zamolio da uz potpis napiše i “Maximus”, ime njegova lika iz kultnog filma "Gladijator".

"Ne" kratko je odgovorio Crowe.

Snimku je na društvenim mrežama podijelio TMZ uz komentar da je glumac jasno dao do znanja kako nije raspoložen za fanove, što je izazvalo burne reakcije. Dok su ga neki prozvali nepristojnim i bahatim, drugi su ga branili tvrdeći da samo pokušava održati red i sigurnost.

Rasprava je ubrzo stigla i do samog Crowea, koji je na platformi X odgovorio kako se cijela priča nepotrebno dramatizira.

"Svi su dobili autogram i selfie, prolaz do hotela bio je slobodan za goste, a ja sam svejedno stigao na avion na vrijeme. Jedan čovjek, bez zaštitara. Sve riješeno. U čemu je problem?", napisao je glumac.

Clickbait. Everybody got their autograph and selfie, the passage to the hotel was kept free for guests, and I still got to the airport on time. One man, no security. Handled. What’s your problem ? https://t.co/Yxo2BIFSe9 — Russell Crowe (@russellcrowe) May 26, 2026

Russella Crowea već godinama prati reputacija osobe teškog karaktera. O tome je prošle godine govorio i oskarovac Kevin Macdonald tijekom predavanja na Filmskom festivalu u Edinburghu, prisjećajući se suradnje s Croweom na filmu State of Play.

"Mislim da ne govorim ništa novo kad kažem da je Russell Crowe prilično težak čovjek. Toliko je znao zastrašiti studio da se ljudi ponekad nisu htjeli ni pojaviti na setu", rekao je redatelj kroz smijeh.