Troje ozlijeđenih u sudaru u Kaštelima, cesta zatvorena u oba smjera

Tri su osobe ozlijeđene u sudaru dvaju automobila na županijskoj cesti ŽC 6137 u Kaštel Kambelovcu, zbog čega je cesta zatvorena za sav promet, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Nesreća se dogodila oko 20.20 sati na Cesti dr. Franje Tuđmana.

Tri su osobe vozilima hitne medicinske pomoći prevezene na pružanje liječničke pomoći. Nije poznata težina ozljeda.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće, cesta je zatvorena u oba smjera.

Promet se preusmjerava n alternativne pravce.

Više detalja o uzroku nesreće bit će poznato nakon očevida.