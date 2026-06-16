FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKA NESREĆA /

Troje ozlijeđenih u sudaru u Kaštelima, cesta zatvorena u oba smjera

Troje ozlijeđenih u sudaru u Kaštelima, cesta zatvorena u oba smjera
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće, cesta je zatvorena u oba smjera

16.6.2026.
23:36
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Tri su osobe ozlijeđene u sudaru dvaju automobila na županijskoj cesti ŽC 6137 u Kaštel Kambelovcu, zbog čega je cesta zatvorena za sav promet, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija. 

Nesreća se dogodila oko 20.20 sati na Cesti dr. Franje Tuđmana. 

Tri su osobe vozilima hitne medicinske pomoći prevezene na pružanje liječničke pomoći. Nije poznata težina ozljeda. 

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće, cesta je zatvorena u oba smjera. 

Promet se preusmjerava n alternativne pravce.

Više detalja o uzroku nesreće bit će poznato nakon očevida. 

NesreĆaPrometKašteliCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike