Depilacija intimnog područja može imati neugodnu nuspojavu: 'Ono što vam nitko ne kaže'

Brazilska depilacija za mnoge je postala neizostavan ritual, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Osjećaj glatke kože i bezbrižnost na plaži razlozi su zbog kojih se milijuni žena diljem svijeta odlučuju na ovaj popularni tretman. Ipak, jedna tiktokerica upozorila je na zvučnu i pomalo neugodnu nuspojavu o kojoj se rijetko govori, a njezino je iskustvo pokrenulo lavinu komentara i potvrdilo da nije jedina koja se s time susrela.

Kad nestane trenja, nestane i tišine

Sarah Baus, kreatorica sadržaja iz Južne Karoline, u videu koji je postao viralan podijelila je svoje zapažanje s gotovo milijun pratitelja. Upozorila je žene na fenomen koji je opisala kao neizbježnu posljedicu potpunog uklanjanja dlačica s intimnog područja.

"Ako idete na brazilsku depilaciju, ako će vam počupati sve dlačice i bit ćete glatki kao bebina guza, to je sjajno", započela je Baus. "Ali, evo što vam nitko ne govori. Razgovarajmo o fizici. Kada ispuštate vjetrove, smrtno sam ozbiljna, dlačice na vašoj stražnjici stvaraju trenje, daju plinovima nešto kroz što mogu proći."

Prema njezinom objašnjenju, dlačice djeluju kao prirodni prigušivač, raspršujući zrak i čineći ispuštanje vjetrova gotovo nečujnim. "Kada to počupate, nema ničega! Tihi vjetrovi više ne postoje", zaključila je.

Svoje je novo iskustvo slikovito opisala oponašajući glasan, lepršav zvuk koji sada, kako tvrdi, prati svaki njezin pokušaj da neprimjetno ispusti plinove, piše New York Post.

Njezina objava odjeknula je internetom, a stotine žena javile su se sa sličnim iskustvima. "Čovječe... Osjećala sam se tako neugodno zbog toga koliko je svaki pojedini vjetar bio glasan", priznala je jedna korisnica. Druga je dodala: "Moji vjetrovi posramljuju suprugove otkad sam se počela depilirati voskom."

Uklanjanje dlačica može uzrokovati 'bikini vjetrove'

Iako se može činiti kao šaljiva anegdota, stručnjaci potvrđuju da ova teorija ima smisla. Courtney Claghorn, osnivačica jednog lanca salona za depilaciju, izjavila je kako uklanjanje dlačica doista može dovesti do onoga što se na internetu naziva "bikini vjetrovima".

"Uklanjanje dlačica ostavlja vas s glatkom, golom kožom, pa mogu razumjeti teoriju da povećani kontakt kože s kožom, osobito kada je uključena i vlaga, povremeno može stvoriti neke neočekivane zvukove", objasnila je, dodavši ipak da se većina njezinih klijentica nikada nije požalila na glasnije vjetrove. Za one kojima se to ipak događa, Claghorn savjetuje održavanje područja hladnim i suhim te nošenje širokog, prozračnog donjeg rublja kako bi se smanjilo trenje.

Ipak, glasni vjetrovi najmanji su problem povezan s brazilskom depilacijom. Dermatolozi i ginekolozi već godinama upozoravaju na potencijalne rizike. Stidne dlačice imaju zaštitnu funkciju - djeluju kao barijera protiv bakterija, smanjuju trenje tijekom spolnog odnosa i održavaju prirodnu vlažnost.

Njihovim uklanjanjem, pogotovo agresivnim metodama poput voska, koža postaje izložena. Najčešće nuspojave su crvenilo i iritacija, urasle dlačice koje mogu dovesti do bolnih upala te folikulitis, odnosno upala folikula dlake. Otvorene pore nakon depilacije postaju ulazna vrata za bakterije, a toplo i vlažno okruženje intimne zone idealno je za njihov razvoj.

Trendovi se mijenjaju, ali oprez ostaje

Uklanjanje stidnih dlačica nije novost. Još su u drevnom Egiptu žene uklanjale sve dlačice s tijela, a popularnost brazilske depilacije na Zapadu je eksplodirala devedesetih godina prošlog stoljeća s pojavom minijaturnih kupaćih kostima. Međutim, posljednjih godina primjetan je trend povratka prirodnijem izgledu. Sve se više naglašava da je odluka o uklanjanju dlačica osobni izbor, a ne društvena norma.

Za one koji i dalje preferiraju glatku kožu, postoje i alternative vosku, poput depilacije šećernom pastom koja se smatra nježnijom, ili laserskog uklanjanja dlačica koje nudi dugotrajnije rješenje. Neovisno o odabranoj metodi, ključno je odabrati provjereni salon koji poštuje najviše higijenske standarde te pravilno njegovati kožu prije i nakon tretmana.

Priča o "bikini vjetrovima" duhovit je podsjetnik da svaka estetska odluka sa sobom nosi i posljedice - neke su bezazlene i smiješne, dok druge mogu biti i zdravstveni rizik. Informiranost i briga o vlastitom tijelu uvijek bi trebale biti na prvom mjestu.

POGLEDAJTE GALERIJU